ЧМ-2026. Португалия победила Хорватию (2:1) благодаря голу на 94-й минуте, Роналду впервые забил в плей-офф турнира

Сборная Португалии прошла в 1/8 финала чемпионата мира.

Команда Роберто Мартинеса одержала волевую победу над Хорватией со счетом 2:1.

Иван Перишич вывел хорватов вперед на 53-й минуте, португальцы отыгрались на 68-й минуте благодаря реализованному пенальти Криштиану Роналду, а на 94-й минуте победный мяч забил Гонсалу Рамуш.

Хорватия была близка к еще одному голу на 14-й компенсированной минуте, но взятие ворот в исполнении Йошко Гвардиола отменили из-за офсайда.

41-летний Роналду впервые отличился в плей-офф чемпионата мира.

Португалия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 на Испанию.