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  • ЧМ-2026. Португалия победила Хорватию (2:1) благодаря голу на 94-й минуте, Роналду впервые забил в плей-офф турнира

ЧМ-2026. Португалия победила Хорватию (2:1) благодаря голу на 94-й минуте, Роналду впервые забил в плей-офф турнира

Сегодня, 04:10
20

Сборная Португалии прошла в 1/8 финала чемпионата мира.

Команда Роберто Мартинеса одержала волевую победу над Хорватией со счетом 2:1.

Иван Перишич вывел хорватов вперед на 53-й минуте, португальцы отыгрались на 68-й минуте благодаря реализованному пенальти Криштиану Роналду, а на 94-й минуте победный мяч забил Гонсалу Рамуш.

Хорватия была близка к еще одному голу на 14-й компенсированной минуте, но взятие ворот в исполнении Йошко Гвардиола отменили из-за офсайда.

41-летний Роналду впервые отличился в плей-офф чемпионата мира.

Португалия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 на Испанию.

Чемпионат мира. 1/16 финала
Португалия - Хорватия - 2:1 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - И. Перишич, 53; 1:1 - К. Роналду, 68 (с пенальти); 2:1 - Г. Рамуш, 90+4.
Таблица турнира Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аль-Наср Хорватия Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (20)
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ZAITZEFF2011
1783042942
Пусть пенсионер забивает с игры и не ждет пенальти. Пора на пенсию. Ждал и болел за победу братской Хорватии , но не срослось. Жду слез и плача Роналду в следующем матче.Выпустили для рекорда-получилось, но как игрок сборной полный ноль.Уходить нужно вовремя. Месси конечно вне конкуренции.
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Красногорск_Фан
1783043059
41-летний Роналду. Еще бы написали 76-килограммовый или половозрелый и тому подобную дичь )))) Судья в радужных панталонах в конце встречи откровенно начудил с добавленным временем. Такое впечатление что решил что уже идет экстра-тайм. На 13 или 14 добавленной минуте хорваты забили гол отмененный, что редкая дичь. Справедливости ради и КриРо еще один гол отменили ранее. Хорваты. Очень неприятная и кусачая сборная. Победа над ними никому легко не дается. Уважение. Потругалия. Критиковали Мартинеса что Роналду незаменим. Заменил и игрок замены забил а КриРо понял-принял-присел. Критиковали КриРо что не забивает. 3 гола в 4 играх. Для напа хорошая статистика. Очень даже. Критиковали Португалию. Однако с победой !
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slavа0508
1783043839
Почему победила именно голу Рональду ???а НЕ ГОЛУ Рамаша ....
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ZAITZEFF2011
1783051071
Роналду впервые кончил в плей офф.
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zlobny_zenitos
1783051897
Парни, блин, я может совсем уже от этой жизни с ума сошел. Но было же касание португальца головой, когда 2:2 сделали в концовке...Даже показывали этот монитор с датчиком в мяче, был всплеск=касание. Почему тогда офсайд? Ведь был же уже на этом чемпионате такой же эпизод по касанию, по-моему в 1 туре группового этапа. Как по мне должно было быть 2:2 и дополнительное время, Хорваты явно на серию пенальти рассчитывали (традиционно в плэй офф)...Не стебитесь, может кто то объяснить мне в чем подвох?
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