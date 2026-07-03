ЧМ-2026. Португалия победила Хорватию (2:1) благодаря голу на 94-й минуте, Роналду впервые забил в плей-офф турнира

Сборная Португалии прошла в 1/8 финала чемпионата мира.
Команда Роберто Мартинеса одержала волевую победу над Хорватией со счетом 2:1.
Иван Перишич вывел хорватов вперед на 53-й минуте, португальцы отыгрались на 68-й минуте благодаря реализованному пенальти Криштиану Роналду, а на 94-й минуте победный мяч забил Гонсалу Рамуш.
Хорватия была близка к еще одному голу на 14-й компенсированной минуте, но взятие ворот в исполнении Йошко Гвардиола отменили из-за офсайда.
41-летний Роналду впервые отличился в плей-офф чемпионата мира.
Португалия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 на Испанию.
Чемпионат мира. 1/16 финала
Португалия - Хорватия - 2:1 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - И. Перишич, 53; 1:1 - К. Роналду, 68 (с пенальти); 2:1 - Г. Рамуш, 90+4.
Источник: «Бомбардир»