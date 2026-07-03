Аршавин выявил слабое место в сборной Испании

Андрей Аршавин назвал игрока сборной Испании, который не соответствует общему уровню команды.
«Мерино – запасной вариант. Основная тройка: Педри, Ольмо и Родри. В последней игре группового этапа испанцы просто дали передохнуть лидерам.
Слабое звено Испании – Баэна. Он не может обыграть соперника один в один. На Евро рвали края Ямаль и Уильямс. Сейчас испанцы хромают на один фланг», – сказал Аршавин.
- Испания прошла Австрию в 1/16 финала ЧМ-2026, разгромив соперника со счетом 3:0.
- Следующим соперником «Фурии Рохи» будет Португалия или Хорватия.
Источник: «Матч ТВ»