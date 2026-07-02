Гаджиев сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев порассуждал о перспективах сборной России в случае допуска до чемпионата мира.

Россиян не было в отборе ЧМ-2026 из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА, действующих с февраля 2022 года.

«Конечно, сборная России могла бы достойно выступить на чемпионате мира. Мы же не инвалиды. У нас талантливая молодeжь. Не менее талантливая, чем в любой другой стране.

Просто в Бразилии или Африке футбол – это культ, благодаря которому можно вылезти из подвалов. Дело в мотивации.

Сборная России не слабее того же Кабо-Верде. Мы могли бы выступить на групповом этапе удачно, если бы попали в удачный квартет. Вышли бы в плей-офф.

Но не сказать, что там бы мы играли на равных. Мы не хуже команд чемпионата мира с сороковых мест. Но такие сравнения не для нас, мы можем подвинуться гораздо дальше.

Наша проблема остаeтся в подготовке, в понимании, как мы должны развиваться. У нас всe сконцентрировано на базаре, на рынке. Это не плохо, потому что покупать талантливых футболистов тоже надо уметь. Хорошие игроки из-за границы повышают конкуренцию внутри нашей страны, а это способствует развитию.

У нас было совещание отечественных тренеров с РФС и руководством Минспорта. Мы тогда сказали, что нельзя резко сокращать лимит на легионеров, потому что мы к этому не готовы.

Нам всe равно важен контакт с другими странами. Поэтому было принято оптимальное решение плавного сокращения лимита», – заявил Гаджиев.