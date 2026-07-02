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Гаджиев сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Вчера, 18:34
10

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев порассуждал о перспективах сборной России в случае допуска до чемпионата мира.

Россиян не было в отборе ЧМ-2026 из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА, действующих с февраля 2022 года.

«Конечно, сборная России могла бы достойно выступить на чемпионате мира. Мы же не инвалиды. У нас талантливая молодeжь. Не менее талантливая, чем в любой другой стране.

Просто в Бразилии или Африке футбол – это культ, благодаря которому можно вылезти из подвалов. Дело в мотивации.

Сборная России не слабее того же Кабо-Верде. Мы могли бы выступить на групповом этапе удачно, если бы попали в удачный квартет. Вышли бы в плей-офф.

Но не сказать, что там бы мы играли на равных. Мы не хуже команд чемпионата мира с сороковых мест. Но такие сравнения не для нас, мы можем подвинуться гораздо дальше.

Наша проблема остаeтся в подготовке, в понимании, как мы должны развиваться. У нас всe сконцентрировано на базаре, на рынке. Это не плохо, потому что покупать талантливых футболистов тоже надо уметь. Хорошие игроки из-за границы повышают конкуренцию внутри нашей страны, а это способствует развитию.

У нас было совещание отечественных тренеров с РФС и руководством Минспорта. Мы тогда сказали, что нельзя резко сокращать лимит на легионеров, потому что мы к этому не готовы.

Нам всe равно важен контакт с другими странами. Поэтому было принято оптимальное решение плавного сокращения лимита», – заявил Гаджиев.

  • Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
  • Всего будет сыграно 104 матча.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Динамо Мх Гаджиев Гаджи
Комментарии (10)
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Цугундeр
1783007356
Ну да. "было принято оптимальное решение плавного сокращения лимита» Олдцкульненько-то как и по советЦки (в худшем понимании этого слова) (
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САДЫЧОК
1783007945
Смотря, кто тренером был бы. Если, Карпин-то как Тунис играла бы.
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...уефан
1783010022
...пора бы вам устать от ваших "бы"!...
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Artemka444
1783012763
Бред полный
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zigbert
1783013050
На бумаге все получается очень даже привлекательно.
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Давид59
1783024467
"Наша проблема остаeтся в подготовке, в понимании, как мы должны развиваться". Сразу вспоминаются генсеки. Особенно последний. Говорил вроде по-русски, а понять о чём речь невозможно.
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нейтральныйкакникто
1783030569
...Хорошие игроки из-за границы повышают конкуренцию внутри нашей страны, а это способствует развитию....Знатная шутка, или скорее ПРИКОЛ!!!
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