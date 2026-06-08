Дерзкое заявление Гаджиева о снятии бана с России

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев не сомневается, что международный бан с России снимут.

Клубам РПЛ продлили бан в еврокубках до лета 2027 года.

Отстранение длится с февраля 2022-го.

Россия сейчас занимает 28‑е место в таблице коэффициентов УЕФА и может делегировать 4 клуба в еврокубки.

– УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков еще на сезон. Как восприняли это решение?

– Отрицательно. Понятно, с какими событиями это связано. Европейское сообщество манипулирует этой ситуацией. Я как россиянин понимаю, что футбол в этой ситуации – это инструмент, которым оперирует это евросообщество. Мы часто говорим, что спорт вне политики, но, как видим, спорт – один из инструментов политического противодействия. А футбол – это спорт номер один по массовости, по финансам. Сейчас предстоит чемпионат мира. Там зрителей будет больше, чем на Олимпиадах.

– То есть для вас это ожидаемое решение?

– Конечно. Я считаю, что оно неправомерное. Оснований никаких нет. Все обязательства, которые заложены в уставах ФИФА и УЕФА, Россия выполняла. Поэтому огорчительная новость.

Но я думаю, что все равно в ближайшее время все урегулируется. Россия – великая страна, в том числе и в спорте. Все равно нас вернут. Никуда не денутся.

– Писали, что международная федерация хоккея хочет допустить нашу сборную до соревнований и будет рассматривать этот вопрос в сентябре. Были ли у вас в связи с этим надежды, что с футболистов тоже снимут бан?

– Думаю, это максимум еще пару лет. Мы видим, что во многих видах спорта есть подвижки. Многое еще зависит от того, чьи представители находятся в управлении этих федераций.

Сейчас в Питере был международный экономический форум, на который приехало большое количество людей со всего света. Понятно, что мир становится другим, и многие из приехавших туда людей поддерживают Россию.

И отдельные федерации тоже нас поддерживают, понимая, что это путь в никуда. Ни к чему хорошему он не приведет с точки зрения совместного сосуществования и интереса народов.

– Российские клубы и сборные не участвуют в международных турнирах УЕФА и ФИФА с 2022 года. Насколько тяжело будет вернуться, как думаете?

– Не будет тяжело.

– Почему?

– Россия и Советский Союз преодолели в свое время все экономические заборы. Мы первый раз появились на Олимпиаде в 1952 году и всех обыграли. То же самое будет и сейчас.

Самое главное в чем? Первое – это ментальность. Почему в 1952 году мы успешно выступили на Играх после блокады? Почему в 1960 году наша сборная выиграла Кубок Европы? Потому что ментальность была правильная. Мы были сильны духом.

А у кого высокая ментальность, готовность тоже бывает высокая. Ты много работаешь, уверен в своих силах, готов выйти на поле и отдать всего себя. И это главное. Опыт международных встреч тоже играет значительную роль, но главное – ментальность.

У нас есть внутренний чемпионат, и его надо делать сильнее, лучше готовить свою молодежь, повышать образование – и тогда у нас вообще никаких проблем не будет.