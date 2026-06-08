Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дерзкое заявление Гаджиева о снятии бана с России

8 июня, 13:55
7

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев не сомневается, что международный бан с России снимут.

  • Клубам РПЛ продлили бан в еврокубках до лета 2027 года.
  • Отстранение длится с февраля 2022-го.
  • Россия сейчас занимает 28‑е место в таблице коэффициентов УЕФА и может делегировать 4 клуба в еврокубки.

– УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков еще на сезон. Как восприняли это решение?

– Отрицательно. Понятно, с какими событиями это связано. Европейское сообщество манипулирует этой ситуацией. Я как россиянин понимаю, что футбол в этой ситуации – это инструмент, которым оперирует это евросообщество. Мы часто говорим, что спорт вне политики, но, как видим, спорт – один из инструментов политического противодействия. А футбол – это спорт номер один по массовости, по финансам. Сейчас предстоит чемпионат мира. Там зрителей будет больше, чем на Олимпиадах.

– То есть для вас это ожидаемое решение?

– Конечно. Я считаю, что оно неправомерное. Оснований никаких нет. Все обязательства, которые заложены в уставах ФИФА и УЕФА, Россия выполняла. Поэтому огорчительная новость.

Но я думаю, что все равно в ближайшее время все урегулируется. Россия – великая страна, в том числе и в спорте. Все равно нас вернут. Никуда не денутся.

– Писали, что международная федерация хоккея хочет допустить нашу сборную до соревнований и будет рассматривать этот вопрос в сентябре. Были ли у вас в связи с этим надежды, что с футболистов тоже снимут бан?

– Думаю, это максимум еще пару лет. Мы видим, что во многих видах спорта есть подвижки. Многое еще зависит от того, чьи представители находятся в управлении этих федераций.

Сейчас в Питере был международный экономический форум, на который приехало большое количество людей со всего света. Понятно, что мир становится другим, и многие из приехавших туда людей поддерживают Россию.

И отдельные федерации тоже нас поддерживают, понимая, что это путь в никуда. Ни к чему хорошему он не приведет с точки зрения совместного сосуществования и интереса народов.

– Российские клубы и сборные не участвуют в международных турнирах УЕФА и ФИФА с 2022 года. Насколько тяжело будет вернуться, как думаете?

– Не будет тяжело.

– Почему?

– Россия и Советский Союз преодолели в свое время все экономические заборы. Мы первый раз появились на Олимпиаде в 1952 году и всех обыграли. То же самое будет и сейчас.

Самое главное в чем? Первое – это ментальность. Почему в 1952 году мы успешно выступили на Играх после блокады? Почему в 1960 году наша сборная выиграла Кубок Европы? Потому что ментальность была правильная. Мы были сильны духом.

А у кого высокая ментальность, готовность тоже бывает высокая. Ты много работаешь, уверен в своих силах, готов выйти на поле и отдать всего себя. И это главное. Опыт международных встреч тоже играет значительную роль, но главное – ментальность.

У нас есть внутренний чемпионат, и его надо делать сильнее, лучше готовить свою молодежь, повышать образование – и тогда у нас вообще никаких проблем не будет.

Еще по теме:
«Я экспонат, ты мой фанат»: Дзюба станцевал под песню Mia Boyka 19
«Очередной привет хейтерам»: агент Макарова подтвердил переход в клуб РПЛ 8
В Госдуме отреагировали на допуск сборной России U15 до ЧМ 4
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Гаджиев Гаджи
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1780916320
Комментарий удален пользователем
Ответить
evgevg13
1780916399
Редакторы Бомбардира РАСКРЫЛИ, что заявление Гаджиева о снятии бана с России было дерзким.
Ответить
...уефан
1780918970
...дневальный-паскудник, заставил прочитать от корки до корки, всё думал до дерзости дочитать. Не дочитал, нету её...
Ответить
NewLife
1780920366
Редакторы Бомбардира, срочно в психушку лечиться🤪
Ответить
Давид59
1780933404
Не знаю, читает Гаджиев наши комменты или нет, но всё же обращусь к нему. Уважаемый Гаджи Муслимович, Вы считаете, что инструментом давления на Россию является спорт и это неправильный инструмент. А какой Вы считаете правильным? Силовой? Я думаю, уж лучше спорт.
Ответить
Главные новости
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
08:15
12
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
13
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
10
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
35
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
12
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
22
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
5
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
34
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
11
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
9
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
22
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
20
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
13
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
33
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
13
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
19
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
43
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
10
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
205
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
11
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+