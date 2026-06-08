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  • Гаджиев: «Газизов пришел в «Динамо Мх» испачканный, мы отмыли его, поставили на ноги»

Гаджиев: «Газизов пришел в «Динамо Мх» испачканный, мы отмыли его, поставили на ноги»

Сегодня, 12:15
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Бывший президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев вспомнил, как в клубе появился генеральный директор Шамиль Газизов. Это было в 2023 году.

– Как в «Динамо» попал Шамиль Газизов?

– На первых этапах у нас было много проблем. Стройка с нуля – целина: ты неустанно пашешь и сеешь. Хорошо, если есть трактор, который поможет. Но у нас ведь ничего не было. В том числе – специалистов по направлениям.

Когда Шамиля летом 2023 года позвали в Махачкалу, он находился в сложной ситуации: был персоной нон грата в Уфе, судился в Москве. Мы протянули человеку руку помощи. Посчитали, что он может стать хорошим помощником в вопросах организации и финансовой чистоты. Тем самым «трактором», полезным в поднятии целины.

Поначалу, в общем-то, неплохо работали – пока денег было в обрез, пока гендир не стал вдруг «незваным гостем, который лучше татарина». До сих пор не пойму, почему он переделал поговорку.

Сергей Алимович Меликов, бывший глава Дагестана, верно говорит: «Это же вы привели Шамиля в клуб». Все так. Но люди часто меняются – в зависимости от статуса, от времени, в котором живут, от обстоятельств, в которых действуют.

Газизов пришел к нам испачканный. Был тенью, а стал горой после того, как мы – каюсь, в первую очередь я – отмыли его, подняли и поставили на ноги. Осмотревшись, увидел на доске интересную позицию и начал двигать фигуры в личных интересах.

  • Газизов в прошлом десятилетии прошел с «Уфой» в качестве генерального директора путь от Второй лиги до РПЛ.
  • После вылета из РПЛ в 2022 году Газизов покинул «Уфу».
  • В 2020 году функционер полгода был генеральным директором «Спартака».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Гаджиев Гаджи Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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acor94
1780912036
К сожалению, двое великих никогда не смогут ужиться в одном клубе. Вот почему Роналду никогда не станет одноклубником Месси.
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АК 68
1780912749
Неудивительно, т.к. будучи в Спартаке его быстро раскусили и уволили, поняв, что это за человек.
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