Гаджиев: «Газизов пришел в «Динамо Мх» испачканный, мы отмыли его, поставили на ноги»

Бывший президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев вспомнил, как в клубе появился генеральный директор Шамиль Газизов. Это было в 2023 году.

– Как в «Динамо» попал Шамиль Газизов?

– На первых этапах у нас было много проблем. Стройка с нуля – целина: ты неустанно пашешь и сеешь. Хорошо, если есть трактор, который поможет. Но у нас ведь ничего не было. В том числе – специалистов по направлениям.

Когда Шамиля летом 2023 года позвали в Махачкалу, он находился в сложной ситуации: был персоной нон грата в Уфе, судился в Москве. Мы протянули человеку руку помощи. Посчитали, что он может стать хорошим помощником в вопросах организации и финансовой чистоты. Тем самым «трактором», полезным в поднятии целины.

Поначалу, в общем-то, неплохо работали – пока денег было в обрез, пока гендир не стал вдруг «незваным гостем, который лучше татарина». До сих пор не пойму, почему он переделал поговорку.

Сергей Алимович Меликов, бывший глава Дагестана, верно говорит: «Это же вы привели Шамиля в клуб». Все так. Но люди часто меняются – в зависимости от статуса, от времени, в котором живут, от обстоятельств, в которых действуют.

Газизов пришел к нам испачканный. Был тенью, а стал горой после того, как мы – каюсь, в первую очередь я – отмыли его, подняли и поставили на ноги. Осмотревшись, увидел на доске интересную позицию и начал двигать фигуры в личных интересах.