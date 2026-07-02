В Мексике погибли люди во время празднования победы сборной

Два человека погибли в Мехико во время массовых гуляний после выхода сборной Мексики в плей-офф чемпионата мира.
После финального свистка в столице страны начались стихийные празднования. По информации издания La Jornada, жертвами стали 44-летний мужчина и 19-летняя девушка – оба скончались от асфиксии. Прибывшие на место врачи пытались реанимировать пострадавших, но не смогли их спасти.
- Сборная Мексики в четверг обыграла Эквадор (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026. Голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес, а Киньонес ещe и ассистировал партнеру.
- В 1/8 финала мексиканцы встретятся с Англией.
- Игра состоится 6 июля по московскому времени.
Источник: «Бомбардир»