Тренер Португалии объяснил замену Роналду, покинувшего поле расстроенным

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил замену Криштиану Роналду в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1) тактическими соображениями.

Форвард был заменен на 81-й минуте при счете 1:1, вместо него вышел полузащитник Рубен Невеш. Нападающий Гонсалу Рамуш появился на поле на 63-й минуте.

«Важно уметь использовать разноплановых игроков, которые у нас есть.

По ходу матча был момент, когда нашей атакующей группе было сложно добраться до последней трети поля. Выход Гонсалу Рамуша – с учетом того, чтобы Криштиану находится в штрафной, – мог значительно повлиять на действия центральных защитников соперника.

После забитого гола ситуация изменилась. Хорватии нужно было больше рисковать, укрепилось взаимодействие Модрича и Ковачича в середине поля. Это был момент, когда нам нужен был еще один полузащитник и контроль над сильной стороной сборной Хорватии.

Мы воспользовались отсутствием у Хорватии опорного полузащитника, чтобы иметь на поле двух нападающих – нам было необходимо в тот момент. Позже, когда Хорватии нужно было атаковать наши ворота, пришло время для другой оборонительной структуры», – приводит слова Мартинеса Record.

После замены Роналду выглядел расстроенным, покидая поле, но пожал руку Мартинесу и партнерам на скамейке.