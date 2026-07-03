Принято решение по главному тренеру сборной Германии

Юлиан Нагельсман оставит пост главного тренера сборной Германии после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026.

2 июля представители Немецкого футбольного союза в своей штаб-квартире во Франкфурте провели встречу с тренером, которая длилась 3 часа. Специалисту было предложено завершить работу со сборной.

Ранее сообщалось, что 38-летнему Нагельсману могут выплатить компенсацию в размере 7 миллионов евро.

Его контракт на работу со сборной был рассчитан до 2028 года.

Нагельсман возглавляет национальную команду с сентября 2023-го.

Сборная Германии проиграла Парагваю (1:1, по пенальти 3:4) в 1/16 финала ЧМ-2026.

По данным журналиста Бена Джейкобса, Юрген Клопп выразил готовность стать главным тренером сборной Германии.