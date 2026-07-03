В «Ахмате» высказались об интересе «Спартака» к Черчесову

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что в клуб не поступало предложений по главному тренеру Станиславу Черчесову.

«И нам повезло, и Станиславу Саламовичу с нами второй раз повезло в его жизни. Так что это совместный проект. Если бы не были довольны нашим сотрудничеством, мы бы, наверное, и не приглашали его, наверное. Мы довольны.

Задача – улучшить наши результаты. Надо выходить в каждой игре и побеждать – вот наша главная отметка. И привлекать болельщиков на стадион.

Хорошо, что фигурирует интерес к нему и от «Спартака», и от других клубов. Но он – наш тренер, у него контракт, и никуда уходить оне не собирается. Предложений нам не поступало. Станислав Саламович тоже это комментировал», – сказал Айдамиров.