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В «Ахмате» высказались об интересе «Спартака» к Черчесову

Сегодня, 10:29
10

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что в клуб не поступало предложений по главному тренеру Станиславу Черчесову.

«И нам повезло, и Станиславу Саламовичу с нами второй раз повезло в его жизни. Так что это совместный проект. Если бы не были довольны нашим сотрудничеством, мы бы, наверное, и не приглашали его, наверное. Мы довольны.

Задача – улучшить наши результаты. Надо выходить в каждой игре и побеждать – вот наша главная отметка. И привлекать болельщиков на стадион.

Хорошо, что фигурирует интерес к нему и от «Спартака», и от других клубов. Но он – наш тренер, у него контракт, и никуда уходить оне не собирается. Предложений нам не поступало. Станислав Саламович тоже это комментировал», – сказал Айдамиров.

  • 62-летний Черчесов возглавляет «Ахмат» с 6 августа 2025 года.
  • В минувшем сезоне клуб занял 9-е место в РПЛ.

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Источник: Odds.ru
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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...уефан
1783065928
...ага, через годик, как только у Довбни контракт закончится...
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АК 68
1783066166
Его и не было, интереса, поэтому и предложений не поступало, посредственный тренер средней команды.
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Good_win_ФКСМ
1783067083
пусть Стасик сидит там, где сидит... упаси, Боже, от его второго прихода в Спартак!
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zigbert
1783068342
Наверное забыли что у Спартака сейчас Карседо и пока нет оснований не доверять ему.
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Литейный 4 (returned)
1783071460
Скоро выпрут физрука ссаными тряпками из свинарни, тогда Саламыч вернётся поднимать хряков с колен. Гыгыгы
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NewLife
1783072854
Фейк для заднеприводных с помойки. Один уже откликнулся😁
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Дэнгил
1783075416
Только сели за стол,шашлычком заеинуться,и тут эта новость, подавился сразу,аж перед пацанами неудобно стало.Упаси Боже нас от лукавого!
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