Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Рубин» и «Краснодар». Игра состоится 26 июля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Арройо, Вуячич, Рожков, Начо, Безруков, Ходжа, Грипши, Даку.

Главный тренер: Франк Артига

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Вахания, Аугусто, Кривцов, Черников, Батчи, Боселли, Воробьев.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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