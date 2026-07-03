Роналду: «У меня было предчувствие, что я буду бить пенальти»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем голе в матче с Хорватией (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Сегодня днем у меня было предчувствие, что я буду бить пенальти. Я был готов к этому, потому что знал, что так и будет.

Это сложно, я не буду вас обманывать, пульс учащается. Но я старался довериться своей интуиции и верить, что забью. Я всегда в это верю», – сказал Роналду.

41-летний португалец реализовал пенальти на 68-й минуте.

Для него это 3-й гол на турнире. Также это его первый в карьере гол в матчах плей-офф чемпионатов мира.

Всего Роналду забил 4 пенальти на чемпионатах мира без учета послематчевых серий. Также у него была одна неудачная попытка. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал 4 из 7 пенальти на ЧМ.