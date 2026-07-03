Установлен рекорд ЧМ по количеству автоголов

На чемпионате мира 2026 года установлен новый рекорд по количеству автоголов – в матчах турнира зафиксировано уже 13 мячей в свои ворота.

Рекордный 13-й автогол оформил Мохамед Хани, защитник сборной Египта. В матче 1/16 финала против сборной Австралии он срезал мяч в собственные ворота на 55-й минуте встречи.

Предыдущее достижение держалось с чемпионата мира 2018 года, который проходил в России. Тогда игроки отправили мяч в свои ворота 12 раз.

Незадолго до автогола Хани столкнулся в верховой борьбе с двумя футболистами австралийской команды и на короткое время потерял сознание.

ЧМ-2026 продлится до 19 июля. Финал будет сыгран в Нью-Джерси на «Метлайфе».

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