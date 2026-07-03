ЧМ-2026. Египет в серии пенальти прошел Австралию

Сборная Египта обыграла команду Австралии в серии пенальти (1:1, 4:2 по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года и вышла в 1/8 финала турнира.

Первый гол забил Эмам Ашур, полузащитник египетской сборной, на 13-й минуте встречи. Австралийцы отыгрались на 55-й минуте после автогола Мохамеда Хани, защитника сборной Египта, срезавшего мяч в собственные ворота. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты египетской команды.

Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (штат Техас, США). Встречу обслуживала бригада арбитров из Уругвая во главе с Густаво Техерой.

В 1/8 финала сборная Египта встретится с победителем пары Аргентина – Кабо-Верде.

Австралийцы заняли второе место в группе D, египтяне также финишировали вторыми – в группе G.

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