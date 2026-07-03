Тренер сборной Хорватии: «ВАР убивает эмоции и разрушает то, каким футбол был раньше»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о ВАР после матча с Португалией (1:2) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Я не собираюсь сейчас вымещать разочарование на ком-либо или на чем-либо. Вы видели, как часто решения, принятые с помощью ВАР, убивают эмоции, как сильно они разрушают то, каким футбол был раньше.

Иногда ВАР помогает, иногда мешает, но он убивает эмоции, и с этим нелегко справиться. Футбол должен быть честным, но мы зашли слишком далеко с ВАР. Мы проиграли и поздравляем Португалию.

Я бы не хотел, чтобы футбол превратился в бизнес, которым он стал. У маленьких команд не так много шансов, мало кто дважды сотворил чудо, но на этот раз у нас не получилось продвинуться дальше. К сожалению, в итоге мы не добились результата, остались сожаление и грусть», – сказал Далич.