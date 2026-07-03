Тренер сборной Хорватии: «ВАР убивает эмоции и разрушает то, каким футбол был раньше»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о ВАР после матча с Португалией (1:2) в 1/16 финала ЧМ-2026.
«Я не собираюсь сейчас вымещать разочарование на ком-либо или на чем-либо. Вы видели, как часто решения, принятые с помощью ВАР, убивают эмоции, как сильно они разрушают то, каким футбол был раньше.
Иногда ВАР помогает, иногда мешает, но он убивает эмоции, и с этим нелегко справиться. Футбол должен быть честным, но мы зашли слишком далеко с ВАР. Мы проиграли и поздравляем Португалию.
Я бы не хотел, чтобы футбол превратился в бизнес, которым он стал. У маленьких команд не так много шансов, мало кто дважды сотворил чудо, но на этот раз у нас не получилось продвинуться дальше. К сожалению, в итоге мы не добились результата, остались сожаление и грусть», – сказал Далич.
- На 64-й минуте при счете 1:0 в пользу хорватов в их ворота после ВАР назначили пенальти из-за фола Николы Влашича на Ренату Вейге. Криштиану Роналду реализовал 11-метровый.
- На 13-й добавленной минуте ко второму тайму Йошко Гвардиол забил гол, но главный арбитр норвежец Эспен Эскос после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича.
- Голы у Португалии забили Криштиану Роналду с пенальти на 68-й минуте и Гонсалу Рамуш на 90+4-й. У Хорватии отличился Иван Перишич на 53-й.