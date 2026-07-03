Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер сборной Хорватии: «ВАР убивает эмоции и разрушает то, каким футбол был раньше»

Тренер сборной Хорватии: «ВАР убивает эмоции и разрушает то, каким футбол был раньше»

Вчера, 16:20
6

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о ВАР после матча с Португалией (1:2) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Я не собираюсь сейчас вымещать разочарование на ком-либо или на чем-либо. Вы видели, как часто решения, принятые с помощью ВАР, убивают эмоции, как сильно они разрушают то, каким футбол был раньше.

Иногда ВАР помогает, иногда мешает, но он убивает эмоции, и с этим нелегко справиться. Футбол должен быть честным, но мы зашли слишком далеко с ВАР. Мы проиграли и поздравляем Португалию.

Я бы не хотел, чтобы футбол превратился в бизнес, которым он стал. У маленьких команд не так много шансов, мало кто дважды сотворил чудо, но на этот раз у нас не получилось продвинуться дальше. К сожалению, в итоге мы не добились результата, остались сожаление и грусть», – сказал Далич.

  • На 64-й минуте при счете 1:0 в пользу хорватов в их ворота после ВАР назначили пенальти из-за фола Николы Влашича на Ренату Вейге. Криштиану Роналду реализовал 11-метровый.
  • На 13-й добавленной минуте ко второму тайму Йошко Гвардиол забил гол, но главный арбитр норвежец Эспен Эскос после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича.
  • Голы у Португалии забили Криштиану Роналду с пенальти на 68-й минуте и Гонсалу Рамуш на 90+4-й. У Хорватии отличился Иван Перишич на 53-й.

Еще по теме:
Только у одного игрока больше офсайдов на ЧМ в 21-м веке, чем у Роналду
Новое восхваление Роналду от Моргана 1
Быстров объяснил, почему ему не нравится ЧМ-2026 6
Источник: HRT
Чемпионат мира Хорватия Португалия Далич Златко
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1783088301
Это всего лишь офсайд. Чего тут ныть? Езжайте уже домой.
Ответить
R_a_i_n
1783088546
Конкретно в этом случае ВАР восстановил справедливость!
Ответить
Skato_
1783088665
Ок,засчитали бы гол Криша из офсайда, уверен бы говорил наоборот. ВАР относительно недавно и можно вспомнить как финалы решались пенальти которого не было или гол который нельзя было засчитывать. Нет уж лучше я подожду 5 мин правильного решения. Про водопои то никто не говорит, там с подачи хозяина это все, смешно)
Ответить
baggio80
1783089342
Не соглашусь, а вот то, что инфантильный вот он убивает футбол, это факт.
Ответить
TOMSON
1783090215
Голы должны забиваться честно. Что Модрич, что Далич говорят о чем угодно, но только не о честности. Нытьё проигравшего если кратко
Ответить
темирхан
1783090543
ВАР подтверждает справедливость! а сколько голов было ЗАБИТО ИЗ ОФСАЙДА до ВАР! сколько клубов да и сборных после таких голов было потоплено! что об этом не говорят!? А?
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
Григорян спрогнозировал финалистов ЧМ-2026
12:00
1
Ибрагимович заявил об «ограблении» в 1/16 финала ЧМ-2026
11:51
1
Канчельскис дал прогноз, будет ли Аргентина в финале ЧМ-2026
11:43
2
Месси обновил еще один рекорд чемпионата мира
11:30
1
Реакция Хабиба на трудную победу Аргентины над Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
10:55
6
ВидеоМесси давал интервью с шишкой на лбу после победы над Кабо-Верде
10:36
5
Только одна сборная из занявших 3-е место в группах вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
10:27
1
40-летний Модрич может изменить решение по будущему после вылета с ЧМ-2026
10:17
1
Раскрыт размер компенсации Нагельсману за увольнение из сборной Германии
09:59
3
Все новости
Все новости
У вратаря Возиньи больше обводок в плей-офф ЧМ-2026, чем у Роналду
12:14
Чемпионат мира 2026, 4-5 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
11:44
Глушаков назвал сборные, разочаровавшие его на ЧМ-2026
11:18
Реакция Хабиба на трудную победу Аргентины над Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
10:55
6
ВидеоМесси давал интервью с шишкой на лбу после победы над Кабо-Верде
10:36
5
Только одна сборная из занявших 3-е место в группах вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
10:27
1
Раскрыт размер компенсации Нагельсману за увольнение из сборной Германии
09:59
3
Только один игрок опережает Месси по голевым действиям на ЧМ-2026
09:50
Месси стал автором уникального достижения на ЧМ
09:27
2
Где смотреть матч Бразилия – Норвегия: во сколько прямая трансляция 5 июля 2026
09:16
Тренер Аргентины Скалони высказался о трудной победе над Кабо-Верде
09:16
Где смотреть матч Парагвай – Франция: во сколько прямая трансляция 5 июля 2026
09:14
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 5 июля
09:09
Основной игрок сборной Франции пропустит матч с Парагваем
09:08
Месси установил рекорд чемпионатов мира – Мбаппе может повторить его
08:55
Клопп честно ответил, возглавит ли он сборную Германии
08:40
2
Месси обновил рекорд по голевой серии на ЧМ
08:27
Вратарь Кабо-Верде Возинья прокомментировал поражение от Аргентины
08:16
Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2026
06:42
13
ВидеоОбзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
06:36
ЧМ-2026. Колумбия обыграла Гану (1:0), Кордоба получил травму в начале матча
06:31
3
ЧМ-2026. Аргентина в экстра-тайме победила Кабо-Верде (3:2), у Месси 1+1
03:44
25
У Радимова есть вопросы к Салаху
00:44
7
Появился первый игрок в истории с двумя автоголами на ЧМ
00:23
6
ВидеоСмотрите игру плей-офф ЧМ Колумбия – Гана в эфире на «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
00:15
Россиянам придется платить, чтобы увидеть матчи Бразилии и Англии в 1/8 финала ЧМ-2026
00:00
10
ЧМ-2026. Египет в серии пенальти прошел Австралию
Вчера, 23:54
2
ВидеоОбзор матча Австралия – Египет голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 23:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 