Реакция Мостового на увольнение Нагельсмана из сборной Германии

Александр Мостовой отреагировал на уход Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера сборной Германии.

Немецкий специалист был отправлен в отставку сегодня.

Сборная Германии вылетела с чемпионата мира-2026, проиграв в 1/16 финала Парагваю.

Сообщалось, что Нагельсман получит неустойку в размере 7 миллионов евро.

«Сейчас Нагельсманну неустойку дадут, он радостный, наверное. Представляете, как сейчас футбольный мир работает? Обделался, а потом еще и неустойку получит. Ужас просто!

Этот человек футбол видел только по телевизору. Как в футбольную страну можно назначать человека, который в футбол никогда не играл? Это же просто безумие. Был же пример с Тедеско в Бельгии. Вы что, не видите? А Нагельсманн – бессовестный: сидел и ждал, когда его уволят, вместо того, чтобы уйти самому», – сказал Мостовой.

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