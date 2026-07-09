Ловчев вынес вердикт Нагельсману

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о бывшем главном тренере сборной Германии Юлиане Нагельсмане.
- Немцы вылетели с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в 1/16 финала.
- Нагельсман возглавлял сборную с сентября 2023 года.
- Его преемником должен стать Юрген Клопп.
– Виллаш-Боаш после неудачной работы ушел сначала в автоспорт, потом стал президентом «Порту». Каким вы видите теперь будущее Нагельсмана?
– Виллаш-Боаша я вижу, когда смотрю «Порту»! А у Нагельсмана я будущего и прежде особо не просматривал.
Все эти разговоры про «Лейпциг» и какую-то особую систему – выдумки!
Тренер зависит от игроков, которые есть. Ты их не переделывай. Не превращай в инкубаторских.
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Источник: «Спорт-Экспресс»