Ловчев вынес вердикт Нагельсману

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о бывшем главном тренере сборной Германии Юлиане Нагельсмане.

Немцы вылетели с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в 1/16 финала.

Нагельсман возглавлял сборную с сентября 2023 года.

Его преемником должен стать Юрген Клопп.

– Виллаш-Боаш после неудачной работы ушел сначала в автоспорт, потом стал президентом «Порту». Каким вы видите теперь будущее Нагельсмана?

– Виллаш-Боаша я вижу, когда смотрю «Порту»! А у Нагельсмана я будущего и прежде особо не просматривал.

Все эти разговоры про «Лейпциг» и какую-то особую систему – выдумки!

Тренер зависит от игроков, которые есть. Ты их не переделывай. Не превращай в инкубаторских.

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