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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Ловчев вынес вердикт Нагельсману

Сегодня, 01:18
1

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о бывшем главном тренере сборной Германии Юлиане Нагельсмане.

  • Немцы вылетели с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в 1/16 финала.
  • Нагельсман возглавлял сборную с сентября 2023 года.
  • Его преемником должен стать Юрген Клопп.

– Виллаш-Боаш после неудачной работы ушел сначала в автоспорт, потом стал президентом «Порту». Каким вы видите теперь будущее Нагельсмана?

– Виллаш-Боаша я вижу, когда смотрю «Порту»! А у Нагельсмана я будущего и прежде особо не просматривал.

Все эти разговоры про «Лейпциг» и какую-то особую систему – выдумки!

Тренер зависит от игроков, которые есть. Ты их не переделывай. Не превращай в инкубаторских.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Германия Нагельсман Юлиан Ловчев Евгений
Комментарии (1)
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ZAITZEFF2011
1783562265
Кто ты такой чтобы обсуждать итоги работы этого человека? Сам то чего добился как тренер?
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