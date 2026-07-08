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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Еще один звездный певец выступит в перерыве финала ЧМ-2026

Вчера, 23:23
2

ФИФА объявила об изменении в списке хедлайнеров, которые выступят после первого тайма финального матча чемпионата мира‑2026.

В мае стало известно о договоренности с американской певицей Мадонной, колумбийской исполнительницей Шакирой и корейской группой BTS.

К ним присоединится канадский певец Джастин Бибер.

  • Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.
  • Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
  • Сообщалось, что перерыв в этом матче будет значительно длиннее традиционных 15 минут.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: твиттер ФИФА
Чемпионат мира
Комментарии (2)
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Император Бомжей
1783543321
Нет Шамана, смотреть не буду!
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Evgenijgerasimov607@gmail
1783546122
А где Филя Пугачёв? в каждой бочке затычка
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