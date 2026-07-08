Еще один звездный певец выступит в перерыве финала ЧМ-2026

ФИФА объявила об изменении в списке хедлайнеров, которые выступят после первого тайма финального матча чемпионата мира‑2026.

В мае стало известно о договоренности с американской певицей Мадонной, колумбийской исполнительницей Шакирой и корейской группой BTS.

К ним присоединится канадский певец Джастин Бибер.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Сообщалось, что перерыв в этом матче будет значительно длиннее традиционных 15 минут.

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