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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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На ЧМ-2026 зафиксирован рекорд по нулевым ничьим

Сегодня, 15:29
2

На чемпионате мира-2026 команды в восьмой раз завершили игру без забитых мячей.

Речь идет о матче 1/8 финала между сборными Колумбии и Швейцарии.

Восемь нулевых ничьих за один ЧМ – это новый рекорд турнира. На мировых первенствах 1982, 2006, 2010, 2014 и 2022 годов их было по семь.

  • Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».
  • Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.
  • Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира
Комментарии (2)
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evgevg13
1783522398
А как всё начиналось...
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zigbert
1783525372
Зачем сравнивать нынешний ЧМ с предыдущими,если матчей там было меньше.
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