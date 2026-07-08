На ЧМ-2026 зафиксирован рекорд по нулевым ничьим

На чемпионате мира-2026 команды в восьмой раз завершили игру без забитых мячей.

Речь идет о матче 1/8 финала между сборными Колумбии и Швейцарии.

Восемь нулевых ничьих за один ЧМ – это новый рекорд турнира. На мировых первенствах 1982, 2006, 2010, 2014 и 2022 годов их было по семь.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

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