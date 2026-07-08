Реакция «Реала» на конфликт Мбаппе с сенатором Парагвая

«Реал» опубликовал заявление в поддержку Килиана Мбаппе, который вступил в перепалку с сенатором Парагвая Селестой Амарильей.

Франция и Парагвай играли в 1/8 финала ЧМ-2026.

Европейская сборная победила 1:0 благодаря голу Мбаппе с пенальти.

Матч сопровождался грубой игрой и провокациями парагвайцев.

Амарилья после игры написала: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

Мбаппе ответил: «Вы презренная женщина, недостойная своей должности. Я никогда не позволю таким людям свободно распространять свою ненависть и расизм по всему миру».

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» хотел бы выразить свое самое решительное осуждение расистских и ксенофобских высказываний, сделанных сенатором Парагвая Селестой Амарильей в адрес нашего игрока Килиана Мбаппе.

Наш клуб решительно осуждает подобные заявления, которые не соответствуют представителю политической власти, и выражает свою полную поддержку нашему игроку Килиану Мбаппе, который является примером для подражания для миллионов людей, и особенно для детей по всему миру.

Такому поведению, разжигающему ненависть, нет места в обществе. Футбол и спорт – это платформа для равенства и солидарности, и «Реал Мадрид» продолжит работу по искоренению расизма, ксенофобии и насилия навсегда», – говорится в заявлении.

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