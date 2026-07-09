Журналист – о сенаторе из Парагвая, ругавшей Мбаппе: «Отвратительная, мерзкая, расистская свинья»

Британский телеведущий Пирс Морган прокомментировал слова парагвайского сенатора Селесты Амарильи о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Что за отвратительная, мерзкая расистская свинья. Мы все солидарны с тобой, Килиан Мбаппе, в конфликте с этой позорной женщиной, которую, я надеюсь, скоро выгонят с работы. Как, черт возьми, она стала избранным сенатором в Парагвае?» – написал Морган.

Морган брал несколько громких эксклюзивных интервью у Криштиану Роналду.