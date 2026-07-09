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  • Журналист – о сенаторе из Парагвая, ругавшей Мбаппе: «Отвратительная, мерзкая, расистская свинья»

Журналист – о сенаторе из Парагвая, ругавшей Мбаппе: «Отвратительная, мерзкая, расистская свинья»

Сегодня, 11:14
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Британский телеведущий Пирс Морган прокомментировал слова парагвайского сенатора Селесты Амарильи о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Что за отвратительная, мерзкая расистская свинья. Мы все солидарны с тобой, Килиан Мбаппе, в конфликте с этой позорной женщиной, которую, я надеюсь, скоро выгонят с работы. Как, черт возьми, она стала избранным сенатором в Парагвае?» – написал Морган.

Морган брал несколько громких эксклюзивных интервью у Криштиану Роналду.

  • Сенатор после поражения Парагвая от Франции (0:1) на ЧМ-2026 резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».
  • Игрок отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ».
  • Амарилья попросила Францию привлечь Мбаппе к ответственности и пригрозила футболисту судом.

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Источник: страница Пирса Моргана в соцсети X
Чемпионат мира Франция Парагвай Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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evgevg13
1783588084
Потомки фашистов, осевших в латинских странах
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СильныйМозг
1783588536
Эта женщина, по сравнению с британскими журналистами, святая мать Тереза.
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