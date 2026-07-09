Журналист – о сенаторе из Парагвая, ругавшей Мбаппе: «Отвратительная, мерзкая, расистская свинья»

Британский телеведущий Пирс Морган прокомментировал слова парагвайского сенатора Селесты Амарильи о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе.
«Что за отвратительная, мерзкая расистская свинья. Мы все солидарны с тобой, Килиан Мбаппе, в конфликте с этой позорной женщиной, которую, я надеюсь, скоро выгонят с работы. Как, черт возьми, она стала избранным сенатором в Парагвае?» – написал Морган.
Морган брал несколько громких эксклюзивных интервью у Криштиану Роналду.
- Сенатор после поражения Парагвая от Франции (0:1) на ЧМ-2026 резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».
- Игрок отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ».
- Амарилья попросила Францию привлечь Мбаппе к ответственности и пригрозила футболисту судом.
Источник: страница Пирса Моргана в соцсети X