Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сенатор из Парагвая потребовала извинений от Мбаппе и пригрозила игроку судом

Сенатор из Парагвая потребовала извинений от Мбаппе и пригрозила игроку судом

Сегодня, 11:49
1

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья попросила нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе отказаться от своих слов.

«Мои посты были написаны в пылу эмоций, когда во мне кипела кровь, кровь смешанного происхождения, прекрасное сочетание моих и испанских корней. Я писала, наблюдая, как вы высмеиваете выдающихся парагвайских игроков, которые сражались с вами на равных до финального свистка.

Однако я сразу же пожалела, что ответила вам теми же оскорблениями, которые получаю сама. Понимаю, что повторяю то самое поведение, которое презираю, поэтому удалила пост. Понимаю, что мои слова вас обидели, потому что унижение причиняет боль.

Теперь я требую, чтобы вы также отказались от своих слов и извинились передо мной. Я не потерплю ваших оскорблений. Вы меня не знаете. Вы понятия не имеете, кто я, и у вас нет права говорить, что я отвратительная женщина, недостойная своей должности.

Я являюсь сенатором парагвайской нации, избранная народом. До этого я была депутатом парламента, также избранная народом. Тысячи парагвайских мужчин и женщин проголосовали за меня и считают меня своим голосом. Моя первостепенная обязанность – говорить от имени парагвайского народа, говорить то, что они не могут сказать, и защищать страну ценой жизни, если это потребуется.

Я представляю свою страну, потому что меня избрали свободным голосованием. Меня выбрали на демократических выборах, чтобы я помогала принимать законы в стране и быть ее голосом. Вы даже не представляете, что значит быть избранным, чтобы защищать свою страну и представлять ее народ.

Кто вы такой, чтобы называть меня недостойной или отвратительной, если вы меня даже не знаете? Это вопиющее гендерное насилие. Это политическое насилие против женщины, которая заслужила свой пост демократическим голосованием своего народа.

Вы презираете меня из-за моего пола. Вы оскорбляете меня, потому что я женщина. Вы посягаете на мое достоинство как женщины и как политического представителя. Откажитесь от своих слов, уважайте свое французское гражданство и принесите извинения. В противном случае я могу подать иск в суд из-за гендерного насилия», – написала Амарилья в своем открытом письме игроку.

  • Сенатор после поражения Парагвая от Франции (0:1) на ЧМ-2026 резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».
  • Игрок отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ».
  • Также Амарилья попросила Францию привлечь Мбаппе к ответственности.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Сенатор из Парагвая потребовала от Франции привлечь Мбаппе к ответственности 3
Мбаппе вступил в перепалку с сенатором Парагвая: «Недостойная и презренная женщина» 15
Динамовец Касерес раскрыл, что сказал ему Мбаппе во время перепалки 10
Источник: страница Селесты Амарильи в соцсети X
Чемпионат мира Франция Парагвай Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1783416672
)) Посмотрел портхулио еёные.. На старую Бузову похожа .)
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
69
Тренер сборной Португалии: «Роналду мечтал о победе на ЧМ, и он пытался»
12:36
РПЛ опубликовала расписание 9 туров нового сезона
12:25
Воробьев высказался об интересе «Спартака»
12:14
Сперцян прошел медобследование перед трансфером в новый клуб
12:03
Сенатор из Парагвая потребовала извинений от Мбаппе и пригрозила игроку судом
11:49
1
Куртуа – о ситуации с Балогуном: «Я читал и просто смеялся»
11:38
2
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
11:18
4
Сенатор из Парагвая потребовала от Франции привлечь Мбаппе к ответственности
10:46
5
Агенты предложили Угальде турецким клубам
10:21
6
Все новости
Все новости
Сенатор из Парагвая потребовала извинений от Мбаппе и пригрозила игроку судом
11:49
1
Куртуа – о ситуации с Балогуном: «Я читал и просто смеялся»
11:38
2
Тренер сборной Португалии объяснил, чего не хватило команде в матче с Испанией
11:29
Тренер Испании – об игре Ямаля с Португалией: «Он вселил страх»
11:09
2
Сенатор из Парагвая потребовала от Франции привлечь Мбаппе к ответственности
10:46
5
Тренер сборной США: «Команда показала, что мы можем играть в соккер и конкурировать»
10:35
4
Новым тренером сборной Португалии будет экс-наставник Роналду в Саудовской Аравии
10:05
Балогун отреагировал на решение ФИФА по отмене дисквалификации
09:52
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его вылета с ЧМ: «Корона никогда не упадет»
09:39
3
ФИФА опубликовала разъяснение решения по Балогуну из 13 пунктов
09:25
15
Винисиус извинился за вылет Бразилии с ЧМ-2026
09:12
2
Тренер Испании высказался о победе над Португалией
08:54
1
Роналду оценил работу тренера Португалии, ушедшего из сборной
08:39
11
Тренер сборной Бельгии отреагировал на победу над США
08:30
1
Определились три пары 1/4 финала ЧМ-2026
08:15
Губерниев поглумился над Роналду после его вылета с ЧМ-2026
07:30
19
Почеттино прокомментировал вылет сборной США с ЧМ-2026
07:15
5
Фото«Отмените вот это»: Бельгия поиздевалась над США после победы в матче ЧМ
07:00
11
ФотоИгроки сборной Бельгии исполнили танец Трампа в концовке матча с США
06:52
5
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
05:55
ЧМ-2026. США вылетели из турнира, разгромно уступив Бельгии (1:4), Балогун отыграл 92 минуты
04:58
36
Роналду прокомментировал вылет с ЧМ-2026
02:18
6
Балогун – в старте сборной США на матч с Бельгией
02:07
2
Мартинес назвал причину ухода из сборной Португалии
01:58
3
Хабиб описал решение ФИФА по Балогуну известной поговоркой
01:50
3
Руни отреагировал на последний матч Роналду на ЧМ
01:42
Бубнов объяснил поражение Португалии от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026
01:35
3
Раскрыто реальное наказание Балогуна за удаление на ЧМ-2026
01:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+