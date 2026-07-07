Сенатор из Парагвая потребовала извинений от Мбаппе и пригрозила игроку судом

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья попросила нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе отказаться от своих слов.

«Мои посты были написаны в пылу эмоций, когда во мне кипела кровь, кровь смешанного происхождения, прекрасное сочетание моих и испанских корней. Я писала, наблюдая, как вы высмеиваете выдающихся парагвайских игроков, которые сражались с вами на равных до финального свистка.

Однако я сразу же пожалела, что ответила вам теми же оскорблениями, которые получаю сама. Понимаю, что повторяю то самое поведение, которое презираю, поэтому удалила пост. Понимаю, что мои слова вас обидели, потому что унижение причиняет боль.

Теперь я требую, чтобы вы также отказались от своих слов и извинились передо мной. Я не потерплю ваших оскорблений. Вы меня не знаете. Вы понятия не имеете, кто я, и у вас нет права говорить, что я отвратительная женщина, недостойная своей должности.

Я являюсь сенатором парагвайской нации, избранная народом. До этого я была депутатом парламента, также избранная народом. Тысячи парагвайских мужчин и женщин проголосовали за меня и считают меня своим голосом. Моя первостепенная обязанность – говорить от имени парагвайского народа, говорить то, что они не могут сказать, и защищать страну ценой жизни, если это потребуется.

Я представляю свою страну, потому что меня избрали свободным голосованием. Меня выбрали на демократических выборах, чтобы я помогала принимать законы в стране и быть ее голосом. Вы даже не представляете, что значит быть избранным, чтобы защищать свою страну и представлять ее народ.

Кто вы такой, чтобы называть меня недостойной или отвратительной, если вы меня даже не знаете? Это вопиющее гендерное насилие. Это политическое насилие против женщины, которая заслужила свой пост демократическим голосованием своего народа.

Вы презираете меня из-за моего пола. Вы оскорбляете меня, потому что я женщина. Вы посягаете на мое достоинство как женщины и как политического представителя. Откажитесь от своих слов, уважайте свое французское гражданство и принесите извинения. В противном случае я могу подать иск в суд из-за гендерного насилия», – написала Амарилья в своем открытом письме игроку.

Сенатор после поражения Парагвая от Франции (0:1) на ЧМ-2026 резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

Игрок отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ».

Также Амарилья попросила Францию привлечь Мбаппе к ответственности.

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