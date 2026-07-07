Тренер сборной Португалии объяснил, чего не хватило команде в матче с Испанией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Испании (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«[О том, чего не хватало португальцам]. В футболе удача тоже играет свою роль: мяч попадает в штангу и залетает в ворота или нет. Очень грустно, потому что важен результат. Но я очень горжусь игрой и тем, что сделали игроки. Мы играли на равных, с надежной оборонительной структурой и интенсивностью.

[О том, стоило ли больше рисковать]. Всегда хочется быть идеальными. Мы отлично владеем мячом. Это правда, что хотелось бы чаще выходить в заключительную треть поля и создавать больше моментов, но на поле находятся две команды, и соперник сыграл хорошо.

[О том, чего он пытался добиться заменами]. Того, чтобы мы хорошо провели концовку. Рафаэл Леау был важен, очень важен, он провел фантастическую игру против Хорватии.

Сегодня мы попытались привнести в игру свежесть Феликса и защитить Леау, который в этом сезоне ни разу не проводил два матча по 90 минут в течение четырех дней. Нелсон Семеду хорошо вышел, как и Далот, как и Бернарду Силва», – сказал Мартинес.

Единственный гол в матче на 90+1-й минуте забил Микель Мерино.

Мартинес после игры заявил об уходе со своего поста.

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