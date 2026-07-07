Новым тренером сборной Португалии будет экс-наставник Роналду в Саудовской Аравии

Новым главным тренером сборной Португалии должен стать Жорже Жезуш.

Он заменит на этом посту Роберто Мартинеса.

Жезуш встретится с президентом Федерации португальского футбола Португалии Педру Проэнсой после возвращения сборной с чемпионата мира-2026.

Специалист ранее покинул пост главного тренера «Аль-Насра», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, после одного сезона. В этом году клуб выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

71-летний Жезуш никогда не работал со сборными.

Срок контракта 41-летнего Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2027 года.

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