Тренер сборной Португалии оценил капитанские качества Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поблагодарил нападающего команды Криштиану Роналду после матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1).

«Слова благодарности за то, что он был образцовым капитаном. Я возглавил сборную Португалию в период большой неопределенности и сомнений относительно положения Криштиану.

И для меня он был примером. Не только в плане голов, статистика говорит сама за себя, но и в плане результативных передач, ежедневной самоотдачи, то, как он живет футболом.

Он пример для подражания, должны это ценить. Мы говорим о футбольном кумире. Таких, как Криштиану, не так уж много. Мы всегда будем благодарны ему за то, что он пытался сделать на чемпионате мира.

Он мечтал о победе на турнире, и он пытался, подавая невероятный пример как на поле, так и в человеческом плане в раздевалке. Вся команда навсегда сохранит эту память. Он пример в футболе, пример как спортсмен и как человек», – сказал Мартинес.

41-летний Роналду забил 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2026.

Он заявил, что больше не будет играть на чемпионатах мира.

Мартинес после игры заявил об уходе со своего поста.

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