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  • Племянница Трампа объяснила его действия в ситуации с Балогуном

Племянница Трампа объяснила его действия в ситуации с Балогуном

7 июля, 12:48
5

Мэри Лия Трамп, племянница президента США Дональда Трампа, высказалась о поражении американской сборной от Бельгии (1:4) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Лучшая сборная США в истории проиграла Бельгии. Если бы они прошли дальше, рядом с их победой стояла бы звездочка из-за вмешательства Дональда.

Он бросает тень на все вокруг. Он может победить только жульничая, он думает, что это относится ко всем остальным. Грустно», – написала Трамп, которая является членом Демократической партии США.

У Мэри Лии и Дональда давний семейный конфликт: они судились из-за наследства Фреда Трампа-старшего, отца Дональда и деда Мэри. Кроме того, она предоставляла материалы для расследования о налоговых декларациях семьи Трампов.

  • Ранее ФИФА отложила с испытательным сроком на 1 год автоматическое отстранение, наложенное на нападающего сборной США Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией. Он смог сыграть в этой встрече.
  • Форвард получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
  • Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино в связи с дисквалификацией Балогуна.

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Источник: страница Мэрии Лии Трамп в соцсети X
Чемпионат мира Бельгия США Балогун Фоларин
Комментарии (5)
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Mirak92
1783421011
Респект
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СильныйМозг
1783421481
Комментарий скрыт модератором
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алдан2014
1783425524
Ай да молодец девочка,отбрила жулика.
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Hector вернулся
1783425655
Трамп везде суёт свой тупой клюв.
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Hector вернулся
1783425741
Прикидывается умным, а сам дурак дураком
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