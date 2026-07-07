Племянница Трампа объяснила его действия в ситуации с Балогуном

Мэри Лия Трамп, племянница президента США Дональда Трампа, высказалась о поражении американской сборной от Бельгии (1:4) в 1/8 финала ЧМ-2026.
«Лучшая сборная США в истории проиграла Бельгии. Если бы они прошли дальше, рядом с их победой стояла бы звездочка из-за вмешательства Дональда.
Он бросает тень на все вокруг. Он может победить только жульничая, он думает, что это относится ко всем остальным. Грустно», – написала Трамп, которая является членом Демократической партии США.
У Мэри Лии и Дональда давний семейный конфликт: они судились из-за наследства Фреда Трампа-старшего, отца Дональда и деда Мэри. Кроме того, она предоставляла материалы для расследования о налоговых декларациях семьи Трампов.
- Ранее ФИФА отложила с испытательным сроком на 1 год автоматическое отстранение, наложенное на нападающего сборной США Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией. Он смог сыграть в этой встрече.
- Форвард получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
- Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино в связи с дисквалификацией Балогуна.
Источник: страница Мэрии Лии Трамп в соцсети X