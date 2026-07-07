Племянница Трампа объяснила его действия в ситуации с Балогуном

Мэри Лия Трамп, племянница президента США Дональда Трампа, высказалась о поражении американской сборной от Бельгии (1:4) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Лучшая сборная США в истории проиграла Бельгии. Если бы они прошли дальше, рядом с их победой стояла бы звездочка из-за вмешательства Дональда.

Он бросает тень на все вокруг. Он может победить только жульничая, он думает, что это относится ко всем остальным. Грустно», – написала Трамп, которая является членом Демократической партии США.

У Мэри Лии и Дональда давний семейный конфликт: они судились из-за наследства Фреда Трампа-старшего, отца Дональда и деда Мэри. Кроме того, она предоставляла материалы для расследования о налоговых декларациях семьи Трампов.