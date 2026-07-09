Чемпионат мира 2026, 9 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

9 июля начнется стадия 1/4 финала чемпионата мира-2026.

В единственной игре дня встретятся Франция и Марокко. Она начнется в 23:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.

Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.

Впервые в турнире участвуют 48 команд.

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