Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ромарио оскорбил Анчелотти и извинился за это

Сегодня, 09:10
1

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио резко высказался о работе Карло Анчелотти после вылета национальной команды с ЧМ-2026.

«Анчелотти не может поставить в Бразилии ту же игру, которую он ставил в мадридском «Реале», потому что в «Реале» он проработал четыре или пять лет. У него всегда было время, чтобы тренировать всех игроков, а в сборной Бразилии у него было совсем немного времени. И за то короткое время, что у него было, он ни хрена не сделал.

У нас 18 или 19 игр, а этот парень лишь дважды выпустил один и тот же состав. Как он собирается побеждать? Это невозможно. Он хотел экспериментировать на чемпионате мира, это ошибка. Я не говорю, что Анчелотти – главный виновник, но он во многом виноват в этом результате. Во многом.

У нас был Дунга, он проиграл и ушел. У нас был Сколари, который выиграл чемпионат и остался. У нас был Тите, который проиграл, остался и снова проиграл. Теперь у нас этот чертов Анчелотти, который проиграл и останется. Черт возьми, это неправильно», – сказал Ромарио.

Когда ведущий Бенжамин Бак спросил Ромарио, что бы он сказал Анчелотти, если бы у него была такая возможность, тот ответил: «Я бы сказал ему пойти ###. Я бы сказал ему взять гребаный билет и возвращаться в Италию».

Позже Ромарио извинился за эту реплику: «Я хочу взять свои слова про «пойти ###» обратно, это было очень грубо с моей стороны. Анчелотти – такой джентльмен, такой вежливый и хороший человек, что он этого не заслужил. Но я бы разорвал с ним контракт и уволил его».

  • Бразилия проиграла Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
  • 67-летний Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с 26 мая 2025 года.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Где смотреть матч Испания – Бельгия: во сколько прямая трансляция 10 июля 2026
Ловчев: «Анчелотти не главный в сборной Бразилии» 4
Роналду написал два слова после прощального матча на ЧМ 4
Источник: Itatiaia
Чемпионат мира Бразилия Ромарио Анчелотти Карло
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1783580250
Дело в том, что в сборной Бразилии, только 1 топовый футболист, это Дуглос Сантос. Остальные, просто хорошие игроки.
Ответить
Главные новости
Ромарио оскорбил Анчелотти и извинился за это
09:10
1
4-й клуб за месяц снялся со Второй лиги
08:59
1
«Барселона» сделала предложение по вингеру «Боруссии»
08:44
1
«Спартак» достиг договоренности по переходу Парады
08:30
9
Сперцян обратился к болельщикам нового клуба
08:17
2
Какие страны против снятия бана с России, уход защитника «Спартака», Сафонов обратился в Конституционный суд и другие новости
02:00
Ловчев: «Анчелотти не главный в сборной Бразилии»
01:39
5
Роналду написал два слова после прощального матча на ЧМ
01:30
4
Ловчев вынес вердикт Нагельсману
01:18
2
Фото«Челси» завершил покупку португальского вингера за 50 миллионов
00:56
Все новости
Все новости
Ямаль высказался о критике в свой адрес
09:38
Где смотреть матч Испания – Бельгия: во сколько прямая трансляция 10 июля 2026
08:51
Ловчев: «Анчелотти не главный в сборной Бразилии»
01:39
5
Роналду написал два слова после прощального матча на ЧМ
01:30
4
Ловчев вынес вердикт Нагельсману
01:18
2
Обновленный рейтинг фаворитов ЧМ-2026 от Goal после 1/8 финала
00:39
1
Неймар думает о завершении карьеры в 34 года
Вчера, 23:47
3
Еще один звездный певец выступит в перерыве финала ЧМ-2026
Вчера, 23:23
2
Экс-игрок «Барселоны» возглавил сборную Мексики
Вчера, 22:56
Гусев назвал желаемого победителя ЧМ-2026
Вчера, 22:00
1
Фабрицио Романо раскрыл имя нового главного тренера сборной Португалии
Вчера, 21:50
1
Назван самый популярный матч ЧМ-2026 у россиян
Вчера, 21:38
2
Канчельскис объяснил, почему Аргентина победила Египет, уступая 0:2 до 79-й минуты
Вчера, 19:50
Червиченко назвал идеальный финал ЧМ-2026
Вчера, 19:19
13
ФИФА не стала отменять желтую карточку Олисе
Вчера, 18:31
7
Мамаев отреагировал на камбэк Аргентины с Египтом
Вчера, 18:20
Мостовой – о сборной США на ЧМ-2026: «Теперь могут звонить кому угодно»
Вчера, 17:36
2
Ловчев сказал, что его удивило на ЧМ-2026: «Вы что, боженьки там, в ФИФА?»
Вчера, 17:25
6
Реакция Семина на камбэк Аргентины с Египтом
Вчера, 17:10
2
Хусанов отказался от первой брачной ночи ради сборной Узбекистана
Вчера, 16:59
7
Анри встал на защиту Роналду: «Его наследие неприкосновенно»
Вчера, 16:31
1
Футболист АПЛ сбил женщину, проехав на красный свет
Вчера, 16:22
4
Семин спрогнозировал финалистов ЧМ-2026
Вчера, 15:51
6
На ЧМ-2026 зафиксирован рекорд по нулевым ничьим
Вчера, 15:29
2
Российский арбитр разобрал скандальное судейство в матче Аргентина – Египет
Вчера, 15:00
9
Гусев назвал самую сбалансированную сборную на ЧМ-2026: «Очень нравится эта команда»
Вчера, 14:37
3
Тренер сборной Хорватии ушел в отставку
Вчера, 14:14
2
Назначены комментаторы на матчи 1/4 финала ЧМ-2026
Вчера, 13:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+