Ромарио оскорбил Анчелотти и извинился за это

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио резко высказался о работе Карло Анчелотти после вылета национальной команды с ЧМ-2026.

«Анчелотти не может поставить в Бразилии ту же игру, которую он ставил в мадридском «Реале», потому что в «Реале» он проработал четыре или пять лет. У него всегда было время, чтобы тренировать всех игроков, а в сборной Бразилии у него было совсем немного времени. И за то короткое время, что у него было, он ни хрена не сделал.

У нас 18 или 19 игр, а этот парень лишь дважды выпустил один и тот же состав. Как он собирается побеждать? Это невозможно. Он хотел экспериментировать на чемпионате мира, это ошибка. Я не говорю, что Анчелотти – главный виновник, но он во многом виноват в этом результате. Во многом.

У нас был Дунга, он проиграл и ушел. У нас был Сколари, который выиграл чемпионат и остался. У нас был Тите, который проиграл, остался и снова проиграл. Теперь у нас этот чертов Анчелотти, который проиграл и останется. Черт возьми, это неправильно», – сказал Ромарио.

Когда ведущий Бенжамин Бак спросил Ромарио, что бы он сказал Анчелотти, если бы у него была такая возможность, тот ответил: «Я бы сказал ему пойти ###. Я бы сказал ему взять гребаный билет и возвращаться в Италию».

Позже Ромарио извинился за эту реплику: «Я хочу взять свои слова про «пойти ###» обратно, это было очень грубо с моей стороны. Анчелотти – такой джентльмен, такой вежливый и хороший человек, что он этого не заслужил. Но я бы разорвал с ним контракт и уволил его».

Бразилия проиграла Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

67-летний Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с 26 мая 2025 года.

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