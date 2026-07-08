Сафонов пожаловался на бывшую жену в Конституционный суд РФ

Конституционный суд Российской Федерации принял к рассмотрению жалобу Матвея Сафонова.
Вратарь «ПСЖ» подал жалобу на бывшую жену Анастасию из-за алиментов.
Он решил оспорить норму Семейного кодекса об уплате алиментов в долевом отношении к доходу, поставив под сомнение ее конституционность.
- Первый брак Сафонова длился с 2020 по 2021 год.
- У Матвея и Анастасии Казачек есть совместная дочь Майя.
- В 2025 году футболист выплатил экс-супруге долги по алиментам в размере 66 миллионов рублей.
- Сейчас голкипер сборной России женат на Марине Кондратюк. Они вместе живут в Париже.
Источник: сайт Конституционного суда РФ