Сафонов пожаловался на бывшую жену в Конституционный суд РФ

Конституционный суд Российской Федерации принял к рассмотрению жалобу Матвея Сафонова.

Вратарь «ПСЖ» подал жалобу на бывшую жену Анастасию из-за алиментов.

Он решил оспорить норму Семейного кодекса об уплате алиментов в долевом отношении к доходу, поставив под сомнение ее конституционность.