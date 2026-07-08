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  • Сафонов пожаловался на бывшую жену в Конституционный суд РФ

Сафонов пожаловался на бывшую жену в Конституционный суд РФ

Сегодня, 16:09
18

Конституционный суд Российской Федерации принял к рассмотрению жалобу Матвея Сафонова.

Вратарь «ПСЖ» подал жалобу на бывшую жену Анастасию из-за алиментов.

Он решил оспорить норму Семейного кодекса об уплате алиментов в долевом отношении к доходу, поставив под сомнение ее конституционность.

  • Первый брак Сафонова длился с 2020 по 2021 год.
  • У Матвея и Анастасии Казачек есть совместная дочь Майя.
  • В 2025 году футболист выплатил экс-супруге долги по алиментам в размере 66 миллионов рублей.
  • Сейчас голкипер сборной России женат на Марине Кондратюк. Они вместе живут в Париже.

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Источник: сайт Конституционного суда РФ
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (18)
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slavа0508
1783516661
Зачем грязное бельё на футбольный сайт выставлять ???
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Semenycch
1783517034
Брат, ты все правильно делаешь! Весь семейный кодек, от первой до последней буквы не соответствует Конституции РФ и должен быть отменен! Более того, нужно вернуться к семейному законодательству действовавшему до 1917 года, по крайней мере взять его за основу!
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TOMSON
1783517294
Надеюсь, что-то в этом вопросе сдвинется. Так как сейчас это беспредел…
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рылы
1783517869
давно нужен потолок алиментов. не знаю, тыщ 300 для таких случаев, например. куда ребёнку больше? все же понимают, что бывшая шаболда сливает большую часть на себя и на своих любовников. работать-то не надо, матвейка платит за её гулянки. а то, что она купила феррари какой-нибудь — так это чтобы ребёнка в детский сад возить, товар первой необходимости! (обоснует так). странно, что единоросы ещё не приняли такой закон - он же в их интересах тоже. только какая-нить москалькова будет против.
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Император Бомжей
1783517949
А есть у кого то реально знакомые мужики, что при разводе суд выносил вердикт в пользу их и дети оставались с мужиком?
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АЛЕКС 58
1783518500
Кому сейчас интересны мотькины семейные скандалы?
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Император 1
1783519490
Эту гадину нужно заставить отдать всю сумму, которую она получила за алименты с процентами, НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, что он изменял нету, она это выдумала, чтобы получить кучу денег! 😡
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Бумбраш
1783523702
Тянет Мэтью на хохлушек,не удивлюсь что и вторая залетит и будет доить
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