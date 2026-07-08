Россиянам придется платить, чтобы увидеть Мбаппе и Месси в 1/4 финала ЧМ-2026

Опубликовано расписание трансляций игр 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет в прямом эфире матчи с участием сборных Франции и Аргентины – их можно посмотреть только на «Кинопоиске» или по платной подписке на сайте «Матча».

9 июля, 23:00 мск. Франция – Марокко – «Кинопоиск»;

10 июля, 22:00 мск. Испания – Бельгия – «Матч ТВ»

12 июля, 00:00 мск. Норвегия – Англия – «Матч ТВ»

12 июля, 04:00 мск. Аргентина – Швейцария – «Кинопоиск»

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе