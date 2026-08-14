Торрейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера

Лукас Торрейра, полузащитник «Галатасарая» и сборной Уругвая, намерен покинуть турецкий клуб из-за сталкера, одержимого его девушкой.

Футболист уже попросил своего агента найти ему новую команду, сообщил инсайдер Себастьян Джованелли в соцсетях.

В мае мужчина, который на протяжении нескольких месяцев угрожал Торрейре в социальных сетях, выследил его и нанес удар в голову. Уругваец поначалу решил, что незнакомец просто подошел сфотографироваться.

Сталкера задержали, однако недавно его освободили. Выйдя на свободу, он разыскал водителя футболиста и пригрозил «закончить начатое».