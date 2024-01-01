январь 2024
февраль 2024
Матчей пока что нет
Уругвай. Примера 2024. 1 тур
Рампла Хуниорс
0 : 0
Дефенсор Спортинг
Перенесен на неопределенный срок
Насьональ
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
Феникс
- : -
Данубио
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 1 тур
Мирамар Мисьонес
- : -
Прогресо
Не начался
Депортиво Мальдонадо
- : -
Бостон Ривер
Не начался
Серро
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
Расинг М
- : -
Ливерпуль
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 1 тур
Серро Ларго
- : -
Пеньяроль
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 2 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
Серро Ларго
- : -
Феникс
Не начался
Пеньяроль
- : -
Мирамар Мисьонес
Не начался
Прогресо
- : -
Рампла Хуниорс
Не начался
Дефенсор Спортинг
- : -
Серро
Не начался
Монтевидео Уондерерс
- : -
Расинг М
Не начался
Ливерпуль
- : -
Насьональ
Не начался
Бостон Ривер
- : -
Данубио
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 3 тур
Данубио
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
Феникс
- : -
Бостон Ривер
Не начался
Ливерпуль
- : -
Депортиво Мальдонадо
Не начался
Насьональ
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
Расинг М
- : -
Дефенсор Спортинг
Не начался
Серро
- : -
Прогресо
Не начался
Рампла Хуниорс
- : -
Пеньяроль
Не начался
Мирамар Мисьонес
- : -
Серро Ларго
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 4 тур
Ривер Плэйт
- : -
Бостон Ривер
Не начался
Мирамар Мисьонес
- : -
Феникс
Не начался
Серро Ларго
- : -
Рампла Хуниорс
Не начался
Пеньяроль
- : -
Серро
Не начался
Прогресо
- : -
Расинг М
Не начался
Дефенсор Спортинг
- : -
Насьональ
Не начался
Монтевидео Уондерерс
- : -
Депортиво Мальдонадо
Не начался
Ливерпуль
- : -
Данубио
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 5 тур
Феникс
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
Бостон Ривер
- : -
Ливерпуль
Не начался
Данубио
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
Депортиво Мальдонадо
- : -
Дефенсор Спортинг
Не начался
Насьональ
- : -
Прогресо
Не начался
Расинг М
- : -
Пеньяроль
Не начался
Серро
- : -
Серро Ларго
Не начался
Рампла Хуниорс
- : -
Мирамар Мисьонес
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 6 тур
Дефенсор Спортинг
- : -
Данубио
Не начался
Монтевидео Уондерерс
- : -
Бостон Ривер
Не начался
Ливерпуль
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
Рампла Хуниорс
- : -
Феникс
Не начался
Мирамар Мисьонес
- : -
Серро
Не начался
Серро Ларго
- : -
Расинг М
Не начался
Пеньяроль
- : -
Насьональ
Не начался
Прогресо
- : -
Депортиво Мальдонадо
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 7 тур
Феникс
- : -
Ливерпуль
Не начался
Бостон Ривер
- : -
Дефенсор Спортинг
Не начался
Данубио
- : -
Прогресо
Не начался
Депортиво Мальдонадо
- : -
Пеньяроль
Не начался
Насьональ
- : -
Серро Ларго
Не начался
Расинг М
- : -
Мирамар Мисьонес
Не начался
Серро
- : -
Рампла Хуниорс
Не начался
Ривер Плэйт
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 8 тур
Серро
- : -
Феникс
Не начался
Рампла Хуниорс
- : -
Расинг М
Не начался
Мирамар Мисьонес
- : -
Насьональ
Не начался
Серро Ларго
- : -
Депортиво Мальдонадо
Не начался
Пеньяроль
- : -
Данубио
Не начался
Прогресо
- : -
Бостон Ривер
Не начался
Монтевидео Уондерерс
- : -
Ливерпуль
Не начался
Дефенсор Спортинг
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 9 тур
Феникс
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
Ливерпуль
- : -
Дефенсор Спортинг
Не начался
Бостон Ривер
- : -
Пеньяроль
Не начался
Данубио
- : -
Серро Ларго
Не начался
Депортиво Мальдонадо
- : -
Мирамар Мисьонес
Не начался
Насьональ
- : -
Рампла Хуниорс
Не начался
Расинг М
- : -
Серро
Не начался
Ривер Плэйт
- : -
Прогресо
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 10 тур
Расинг М
- : -
Феникс
Не начался
Серро
- : -
Насьональ
Не начался
Рампла Хуниорс
- : -
Депортиво Мальдонадо
Не начался
Мирамар Мисьонес
- : -
Данубио
Не начался
Серро Ларго
- : -
Бостон Ривер
Не начался
Прогресо
- : -
Ливерпуль
Не начался
Дефенсор Спортинг
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
Пеньяроль
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 11 тур
Феникс
- : -
Дефенсор Спортинг
Не начался
Монтевидео Уондерерс
- : -
Прогресо
Не начался
Ливерпуль
- : -
Пеньяроль
Не начался
Бостон Ривер
- : -
Мирамар Мисьонес
Не начался
Данубио
- : -
Рампла Хуниорс
Не начался
Депортиво Мальдонадо
- : -
Серро
Не начался
Насьональ
- : -
Расинг М
Не начался
Ривер Плэйт
- : -
Серро Ларго
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 12 тур
Насьональ
- : -
Феникс
Не начался
Расинг М
- : -
Депортиво Мальдонадо
Не начался
Серро
- : -
Данубио
Не начался
Рампла Хуниорс
- : -
Бостон Ривер
Не начался
Серро Ларго
- : -
Ливерпуль
Не начался
Пеньяроль
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
Прогресо
- : -
Дефенсор Спортинг
Не начался
Мирамар Мисьонес
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 13 тур
Феникс
- : -
Прогресо
Не начался
Дефенсор Спортинг
- : -
Пеньяроль
Не начался
Монтевидео Уондерерс
- : -
Серро Ларго
Не начался
Ливерпуль
- : -
Мирамар Мисьонес
Не начался
Бостон Ривер
- : -
Серро
Не начался
Данубио
- : -
Расинг М
Не начался
Депортиво Мальдонадо
- : -
Насьональ
Не начался
Ривер Плэйт
- : -
Рампла Хуниорс
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 14 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
Феникс
Не начался
Насьональ
- : -
Данубио
Не начался
Расинг М
- : -
Бостон Ривер
Не начался
Рампла Хуниорс
- : -
Ливерпуль
Не начался
Мирамар Мисьонес
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
Серро Ларго
- : -
Дефенсор Спортинг
Не начался
Пеньяроль
- : -
Прогресо
Не начался
Серро
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 15 тур
Феникс
- : -
Пеньяроль
Не начался
Прогресо
- : -
Серро Ларго
Не начался
Дефенсор Спортинг
- : -
Мирамар Мисьонес
Не начался
Монтевидео Уондерерс
- : -
Рампла Хуниорс
Не начался
Ливерпуль
- : -
Серро
Не начался
Бостон Ривер
- : -
Насьональ
Не начался
Данубио
- : -
Депортиво Мальдонадо
Не начался
Ривер Плэйт
- : -
Расинг М
Не начался