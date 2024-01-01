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Футбол онлайн - Уругвай. Примера

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Матчей пока что нет
Уругвай. Примера 2024. 1 тур Таблица
17 февраля, 00:00
Рампла Хуниорс
0 : 0
Дефенсор Спортинг
Перенесен на неопределенный срок
17 февраля, 02:30
Насьональ
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
17 февраля, 23:00
Феникс
- : -
Данубио
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 1 тур Таблица
18 февраля, 01:15
Мирамар Мисьонес
- : -
Прогресо
Не начался
18 февраля, 03:30
Депортиво Мальдонадо
- : -
Бостон Ривер
Не начался
18 февраля, 16:00
Серро
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
18 февраля, 23:00
Расинг М
- : -
Ливерпуль
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 1 тур Таблица
19 февраля, 02:00
Серро Ларго
- : -
Пеньяроль
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 2 тур Таблица
24 февраля, 00:00
Депортиво Мальдонадо
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
24 февраля, 00:00
Серро Ларго
- : -
Феникс
Не начался
24 февраля, 00:00
Пеньяроль
- : -
Мирамар Мисьонес
Не начался
24 февраля, 00:00
Прогресо
- : -
Рампла Хуниорс
Не начался
24 февраля, 00:00
Дефенсор Спортинг
- : -
Серро
Не начался
24 февраля, 00:00
Монтевидео Уондерерс
- : -
Расинг М
Не начался
24 февраля, 00:00
Ливерпуль
- : -
Насьональ
Не начался
24 февраля, 00:00
Бостон Ривер
- : -
Данубио
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 3 тур Таблица
2 марта, 00:00
Данубио
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
2 марта, 00:00
Феникс
- : -
Бостон Ривер
Не начался
2 марта, 00:00
Ливерпуль
- : -
Депортиво Мальдонадо
Не начался
2 марта, 00:00
Насьональ
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
2 марта, 00:00
Расинг М
- : -
Дефенсор Спортинг
Не начался
2 марта, 00:00
Серро
- : -
Прогресо
Не начался
2 марта, 00:00
Рампла Хуниорс
- : -
Пеньяроль
Не начался
2 марта, 00:00
Мирамар Мисьонес
- : -
Серро Ларго
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 4 тур Таблица
9 марта, 00:00
Ривер Плэйт
- : -
Бостон Ривер
Не начался
9 марта, 00:00
Мирамар Мисьонес
- : -
Феникс
Не начался
9 марта, 00:00
Серро Ларго
- : -
Рампла Хуниорс
Не начался
9 марта, 00:00
Пеньяроль
- : -
Серро
Не начался
9 марта, 00:00
Прогресо
- : -
Расинг М
Не начался
9 марта, 00:00
Дефенсор Спортинг
- : -
Насьональ
Не начался
9 марта, 00:00
Монтевидео Уондерерс
- : -
Депортиво Мальдонадо
Не начался
9 марта, 00:00
Ливерпуль
- : -
Данубио
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 5 тур Таблица
16 марта, 00:00
Феникс
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
16 марта, 00:00
Бостон Ривер
- : -
Ливерпуль
Не начался
16 марта, 00:00
Данубио
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
16 марта, 00:00
Депортиво Мальдонадо
- : -
Дефенсор Спортинг
Не начался
16 марта, 00:00
Насьональ
- : -
Прогресо
Не начался
16 марта, 00:00
Расинг М
- : -
Пеньяроль
Не начался
16 марта, 00:00
Серро
- : -
Серро Ларго
Не начался
16 марта, 00:00
Рампла Хуниорс
- : -
Мирамар Мисьонес
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 6 тур Таблица
23 марта, 00:00
Дефенсор Спортинг
- : -
Данубио
Не начался
23 марта, 00:00
Монтевидео Уондерерс
- : -
Бостон Ривер
Не начался
23 марта, 00:00
Ливерпуль
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
23 марта, 00:00
Рампла Хуниорс
- : -
Феникс
Не начался
23 марта, 00:00
Мирамар Мисьонес
- : -
Серро
Не начался
23 марта, 00:00
Серро Ларго
- : -
Расинг М
Не начался
23 марта, 00:00
Пеньяроль
- : -
Насьональ
Не начался
23 марта, 00:00
Прогресо
- : -
Депортиво Мальдонадо
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 7 тур Таблица
30 марта, 00:00
Феникс
- : -
Ливерпуль
Не начался
30 марта, 00:00
Бостон Ривер
- : -
Дефенсор Спортинг
Не начался
30 марта, 00:00
Данубио
- : -
Прогресо
Не начался
30 марта, 00:00
Депортиво Мальдонадо
- : -
Пеньяроль
Не начался
30 марта, 00:00
Насьональ
- : -
Серро Ларго
Не начался
30 марта, 00:00
Расинг М
- : -
Мирамар Мисьонес
Не начался
30 марта, 00:00
Серро
- : -
Рампла Хуниорс
Не начался
30 марта, 00:00
Ривер Плэйт
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 8 тур Таблица
6 апреля, 00:00
Серро
- : -
Феникс
Не начался
6 апреля, 00:00
Рампла Хуниорс
- : -
Расинг М
Не начался
6 апреля, 00:00
Мирамар Мисьонес
- : -
Насьональ
Не начался
6 апреля, 00:00
Серро Ларго
- : -
Депортиво Мальдонадо
Не начался
6 апреля, 00:00
Пеньяроль
- : -
Данубио
Не начался
6 апреля, 00:00
Прогресо
- : -
Бостон Ривер
Не начался
6 апреля, 00:00
Монтевидео Уондерерс
- : -
Ливерпуль
Не начался
6 апреля, 00:00
Дефенсор Спортинг
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 9 тур Таблица
13 апреля, 00:00
Феникс
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
13 апреля, 00:00
Ливерпуль
- : -
Дефенсор Спортинг
Не начался
13 апреля, 00:00
Бостон Ривер
- : -
Пеньяроль
Не начался
13 апреля, 00:00
Данубио
- : -
Серро Ларго
Не начался
13 апреля, 00:00
Депортиво Мальдонадо
- : -
Мирамар Мисьонес
Не начался
13 апреля, 00:00
Насьональ
- : -
Рампла Хуниорс
Не начался
13 апреля, 00:00
Расинг М
- : -
Серро
Не начался
13 апреля, 00:00
Ривер Плэйт
- : -
Прогресо
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 10 тур Таблица
20 апреля, 00:00
Расинг М
- : -
Феникс
Не начался
20 апреля, 00:00
Серро
- : -
Насьональ
Не начался
20 апреля, 00:00
Рампла Хуниорс
- : -
Депортиво Мальдонадо
Не начался
20 апреля, 00:00
Мирамар Мисьонес
- : -
Данубио
Не начался
20 апреля, 00:00
Серро Ларго
- : -
Бостон Ривер
Не начался
20 апреля, 00:00
Прогресо
- : -
Ливерпуль
Не начался
20 апреля, 00:00
Дефенсор Спортинг
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
20 апреля, 00:00
Пеньяроль
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 11 тур Таблица
27 апреля, 00:00
Феникс
- : -
Дефенсор Спортинг
Не начался
27 апреля, 00:00
Монтевидео Уондерерс
- : -
Прогресо
Не начался
27 апреля, 00:00
Ливерпуль
- : -
Пеньяроль
Не начался
27 апреля, 00:00
Бостон Ривер
- : -
Мирамар Мисьонес
Не начался
27 апреля, 00:00
Данубио
- : -
Рампла Хуниорс
Не начался
27 апреля, 00:00
Депортиво Мальдонадо
- : -
Серро
Не начался
27 апреля, 00:00
Насьональ
- : -
Расинг М
Не начался
27 апреля, 00:00
Ривер Плэйт
- : -
Серро Ларго
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 12 тур Таблица
4 мая, 00:00
Насьональ
- : -
Феникс
Не начался
4 мая, 00:00
Расинг М
- : -
Депортиво Мальдонадо
Не начался
4 мая, 00:00
Серро
- : -
Данубио
Не начался
4 мая, 00:00
Рампла Хуниорс
- : -
Бостон Ривер
Не начался
4 мая, 00:00
Серро Ларго
- : -
Ливерпуль
Не начался
4 мая, 00:00
Пеньяроль
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
4 мая, 00:00
Прогресо
- : -
Дефенсор Спортинг
Не начался
4 мая, 00:00
Мирамар Мисьонес
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 13 тур Таблица
11 мая, 00:00
Феникс
- : -
Прогресо
Не начался
11 мая, 00:00
Дефенсор Спортинг
- : -
Пеньяроль
Не начался
11 мая, 00:00
Монтевидео Уондерерс
- : -
Серро Ларго
Не начался
11 мая, 00:00
Ливерпуль
- : -
Мирамар Мисьонес
Не начался
11 мая, 00:00
Бостон Ривер
- : -
Серро
Не начался
11 мая, 00:00
Данубио
- : -
Расинг М
Не начался
11 мая, 00:00
Депортиво Мальдонадо
- : -
Насьональ
Не начался
11 мая, 00:00
Ривер Плэйт
- : -
Рампла Хуниорс
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 14 тур Таблица
18 мая, 00:00
Депортиво Мальдонадо
- : -
Феникс
Не начался
18 мая, 00:00
Насьональ
- : -
Данубио
Не начался
18 мая, 00:00
Расинг М
- : -
Бостон Ривер
Не начался
18 мая, 00:00
Рампла Хуниорс
- : -
Ливерпуль
Не начался
18 мая, 00:00
Мирамар Мисьонес
- : -
Монтевидео Уондерерс
Не начался
18 мая, 00:00
Серро Ларго
- : -
Дефенсор Спортинг
Не начался
18 мая, 00:00
Пеньяроль
- : -
Прогресо
Не начался
18 мая, 00:00
Серро
- : -
Ривер Плэйт
Не начался
Уругвай. Примера 2024. 15 тур Таблица
25 мая, 00:00
Феникс
- : -
Пеньяроль
Не начался
25 мая, 00:00
Прогресо
- : -
Серро Ларго
Не начался
25 мая, 00:00
Дефенсор Спортинг
- : -
Мирамар Мисьонес
Не начался
25 мая, 00:00
Монтевидео Уондерерс
- : -
Рампла Хуниорс
Не начался
25 мая, 00:00
Ливерпуль
- : -
Серро
Не начался
25 мая, 00:00
Бостон Ривер
- : -
Насьональ
Не начался
25 мая, 00:00
Данубио
- : -
Депортиво Мальдонадо
Не начался
25 мая, 00:00
Ривер Плэйт
- : -
Расинг М
Не начался
Россия
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