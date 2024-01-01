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Уругвай. Примера 2024. 1 тур Таблица Рампла Хуниорс 0 : 0 Дефенсор Спортинг Перенесен на неопределенный срок Насьональ - : - Ривер Плэйт Не начался Феникс - : - Данубио Не начался

Уругвай. Примера 2024. 1 тур Таблица Мирамар Мисьонес - : - Прогресо Не начался Депортиво Мальдонадо - : - Бостон Ривер Не начался Серро - : - Монтевидео Уондерерс Не начался Расинг М - : - Ливерпуль Не начался

Уругвай. Примера 2024. 1 тур Таблица Серро Ларго - : - Пеньяроль Не начался

Уругвай. Примера 2024. 2 тур Таблица Депортиво Мальдонадо - : - Ривер Плэйт Не начался Серро Ларго - : - Феникс Не начался Пеньяроль - : - Мирамар Мисьонес Не начался Прогресо - : - Рампла Хуниорс Не начался Дефенсор Спортинг - : - Серро Не начался Монтевидео Уондерерс - : - Расинг М Не начался Ливерпуль - : - Насьональ Не начался Бостон Ривер - : - Данубио Не начался

Уругвай. Примера 2024. 3 тур Таблица Данубио - : - Ривер Плэйт Не начался Феникс - : - Бостон Ривер Не начался Ливерпуль - : - Депортиво Мальдонадо Не начался Насьональ - : - Монтевидео Уондерерс Не начался Расинг М - : - Дефенсор Спортинг Не начался Серро - : - Прогресо Не начался Рампла Хуниорс - : - Пеньяроль Не начался Мирамар Мисьонес - : - Серро Ларго Не начался

Уругвай. Примера 2024. 4 тур Таблица Ривер Плэйт - : - Бостон Ривер Не начался Мирамар Мисьонес - : - Феникс Не начался Серро Ларго - : - Рампла Хуниорс Не начался Пеньяроль - : - Серро Не начался Прогресо - : - Расинг М Не начался Дефенсор Спортинг - : - Насьональ Не начался Монтевидео Уондерерс - : - Депортиво Мальдонадо Не начался Ливерпуль - : - Данубио Не начался

Уругвай. Примера 2024. 5 тур Таблица Феникс - : - Ривер Плэйт Не начался Бостон Ривер - : - Ливерпуль Не начался Данубио - : - Монтевидео Уондерерс Не начался Депортиво Мальдонадо - : - Дефенсор Спортинг Не начался Насьональ - : - Прогресо Не начался Расинг М - : - Пеньяроль Не начался Серро - : - Серро Ларго Не начался Рампла Хуниорс - : - Мирамар Мисьонес Не начался

Уругвай. Примера 2024. 6 тур Таблица Дефенсор Спортинг - : - Данубио Не начался Монтевидео Уондерерс - : - Бостон Ривер Не начался Ливерпуль - : - Ривер Плэйт Не начался Рампла Хуниорс - : - Феникс Не начался Мирамар Мисьонес - : - Серро Не начался Серро Ларго - : - Расинг М Не начался Пеньяроль - : - Насьональ Не начался Прогресо - : - Депортиво Мальдонадо Не начался

Уругвай. Примера 2024. 7 тур Таблица Феникс - : - Ливерпуль Не начался Бостон Ривер - : - Дефенсор Спортинг Не начался Данубио - : - Прогресо Не начался Депортиво Мальдонадо - : - Пеньяроль Не начался Насьональ - : - Серро Ларго Не начался Расинг М - : - Мирамар Мисьонес Не начался Серро - : - Рампла Хуниорс Не начался Ривер Плэйт - : - Монтевидео Уондерерс Не начался

Уругвай. Примера 2024. 8 тур Таблица Серро - : - Феникс Не начался Рампла Хуниорс - : - Расинг М Не начался Мирамар Мисьонес - : - Насьональ Не начался Серро Ларго - : - Депортиво Мальдонадо Не начался Пеньяроль - : - Данубио Не начался Прогресо - : - Бостон Ривер Не начался Монтевидео Уондерерс - : - Ливерпуль Не начался Дефенсор Спортинг - : - Ривер Плэйт Не начался

Уругвай. Примера 2024. 9 тур Таблица Феникс - : - Монтевидео Уондерерс Не начался Ливерпуль - : - Дефенсор Спортинг Не начался Бостон Ривер - : - Пеньяроль Не начался Данубио - : - Серро Ларго Не начался Депортиво Мальдонадо - : - Мирамар Мисьонес Не начался Насьональ - : - Рампла Хуниорс Не начался Расинг М - : - Серро Не начался Ривер Плэйт - : - Прогресо Не начался

Уругвай. Примера 2024. 10 тур Таблица Расинг М - : - Феникс Не начался Серро - : - Насьональ Не начался Рампла Хуниорс - : - Депортиво Мальдонадо Не начался Мирамар Мисьонес - : - Данубио Не начался Серро Ларго - : - Бостон Ривер Не начался Прогресо - : - Ливерпуль Не начался Дефенсор Спортинг - : - Монтевидео Уондерерс Не начался Пеньяроль - : - Ривер Плэйт Не начался

Уругвай. Примера 2024. 11 тур Таблица Феникс - : - Дефенсор Спортинг Не начался Монтевидео Уондерерс - : - Прогресо Не начался Ливерпуль - : - Пеньяроль Не начался Бостон Ривер - : - Мирамар Мисьонес Не начался Данубио - : - Рампла Хуниорс Не начался Депортиво Мальдонадо - : - Серро Не начался Насьональ - : - Расинг М Не начался Ривер Плэйт - : - Серро Ларго Не начался

Уругвай. Примера 2024. 12 тур Таблица Насьональ - : - Феникс Не начался Расинг М - : - Депортиво Мальдонадо Не начался Серро - : - Данубио Не начался Рампла Хуниорс - : - Бостон Ривер Не начался Серро Ларго - : - Ливерпуль Не начался Пеньяроль - : - Монтевидео Уондерерс Не начался Прогресо - : - Дефенсор Спортинг Не начался Мирамар Мисьонес - : - Ривер Плэйт Не начался

Уругвай. Примера 2024. 13 тур Таблица Феникс - : - Прогресо Не начался Дефенсор Спортинг - : - Пеньяроль Не начался Монтевидео Уондерерс - : - Серро Ларго Не начался Ливерпуль - : - Мирамар Мисьонес Не начался Бостон Ривер - : - Серро Не начался Данубио - : - Расинг М Не начался Депортиво Мальдонадо - : - Насьональ Не начался Ривер Плэйт - : - Рампла Хуниорс Не начался

Уругвай. Примера 2024. 14 тур Таблица Депортиво Мальдонадо - : - Феникс Не начался Насьональ - : - Данубио Не начался Расинг М - : - Бостон Ривер Не начался Рампла Хуниорс - : - Ливерпуль Не начался Мирамар Мисьонес - : - Монтевидео Уондерерс Не начался Серро Ларго - : - Дефенсор Спортинг Не начался Пеньяроль - : - Прогресо Не начался Серро - : - Ривер Плэйт Не начался