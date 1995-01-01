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    Уругвай. Примера. Команды

    Бостон Ривер
    (Монтевидео)
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    Депортиво Мальдонадо
    (Мальдонадо)
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    Ливерпуль
    (Монтевидео)
    Мирамар Мисьонес
    (Монтевидео)
    Монтевидео Уондерерс
    (Монтевидео)
    Насьональ
    (Монтевидео)
    Пеньяроль
    (Монтевидео)
    Прогресо
    (Монтевидео)
    Рампла Хуниорс
    (Монтевидео)
    Расинг М
    (Монтевидео)
    Ривер Плэйт
    (Монтевидео)
    Серро
    (Монтевидео)
    Серро Ларго
    (Мело)
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