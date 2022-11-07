- 7 ноября 2022
- 07:56 Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая
- 31 октября 2022
- 09:46 Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
- 27 августа 2022
- 15:31 «Динамо» опередило три клуба Примеры в борьбе за Маричала («Чемпионат»)
- 14:37 Агент Маричала ответил на слухи о переговорах с «Динамо»
- 11:11 «Динамо» договорилось о трансфере уругвайского защитника
- 6 августа 2022
- 08:36 Видео Суарес забил дебютный гол после возвращения в «Насьональ» и не реализовал пенальти