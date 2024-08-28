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Уругвай. Примера
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Насьональ
€ 8 млн
Насьональ
Монтевидео
Уругвай. Примера
Сайт:
http://nacional.uy/es
Тренер:
Альваро Рекоба
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ЦСКА может купить колумбийского защитника за 6 миллионов
5 февраля
4
«Акрон» может совершить свой рекордный трансфер
1 февраля
Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
2024.08.28 10:49
Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
2024.04.21 11:45
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Молодежная сборная России назвала трех соперников по товарищеским матчам в марте
2024.03.01 16:32
Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая
2023.10.21 11:11
Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая
2022.11.07 07:56
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
2022.10.31 09:46
«Динамо» опередило три клуба Примеры в борьбе за Маричала («Чемпионат»)
2022.08.27 15:31
Агент Маричала ответил на слухи о переговорах с «Динамо»
2022.08.27 14:37
«Динамо» договорилось о трансфере уругвайского защитника
2022.08.27 11:11
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Суарес забил дебютный гол после возвращения в «Насьональ» и не реализовал пенальти
2022.08.06 08:36
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