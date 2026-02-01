«Акрон» может совершить свой рекордный трансфер

«Акрон» предложил 2 миллиона евро за вингера уругвайского «Насьоналя» Хуана Круса де лос Сантоса.

Клуб из Монтевидео рассчитывает заработать на продаже 22-летнего футболиста не менее 2,5 миллиона евро. Поэтому «Насьональ» отклонил текущее предложение тольяттинцев.

Если сделка состоится, то де лос Сантос станет самым дорогим новичком в истории «Акрона». Рекорд принадлежит боснийскому полузащитнику Ифету Джаковацу, которого «Акрон» приобрел у сербского «ТСЦ Бачка Топола» в январе 2025 года за 1 миллион евро.