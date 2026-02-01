«Акрон» может совершить свой рекордный трансфер

«Акрон» предложил 2 миллиона евро за вингера уругвайского «Насьоналя» Хуана Круса де лос Сантоса.
Клуб из Монтевидео рассчитывает заработать на продаже 22-летнего футболиста не менее 2,5 миллиона евро. Поэтому «Насьональ» отклонил текущее предложение тольяттинцев.
Если сделка состоится, то де лос Сантос станет самым дорогим новичком в истории «Акрона». Рекорд принадлежит боснийскому полузащитнику Ифету Джаковацу, которого «Акрон» приобрел у сербского «ТСЦ Бачка Топола» в январе 2025 года за 1 миллион евро.
- В составе «Насьоналя» 22-летний де лос Сантос выиграл чемпионат Уругвая. Контракт вингера с клубом рассчитан до конца 2027 года.
- С августа 2025 года нападающий провел в составе столичной команды 11 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
- В 2023 году де лос Сантос стал чемпионом мира U20 в составе молодежной сборной Уругвая.
Источник: Legalbet