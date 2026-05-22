ЧМ-2030 предложили расширить с 48 до 66 сборных

В ФИФА задумались об еще одном увеличении числа участников чемпионата мира.
Обсуждается расширение турнира с 48 до 66 сборных. Первой это предложила Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).
Чиновники ФИФА уверены, что такой шаг соответствует концепции плюрализма в футболе.
- ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко.
- По одному матчу турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
- В 2026 году впервые участниками чемпионата мира стали 48 сборных.
- На предыдущем мундиале за трофей боролись 32 команды.
Источник: Diario AS