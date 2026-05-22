ЧМ-2030 предложили расширить с 48 до 66 сборных

Сегодня, 01:50
18

В ФИФА задумались об еще одном увеличении числа участников чемпионата мира.

Обсуждается расширение турнира с 48 до 66 сборных. Первой это предложила Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Чиновники ФИФА уверены, что такой шаг соответствует концепции плюрализма в футболе.

  • ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко.
  • По одному матчу турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
  • В 2026 году впервые участниками чемпионата мира стали 48 сборных.
  • На предыдущем мундиале за трофей боролись 32 команды.

Таврида
1779408774
Зачем полумеры, вообще отменить отборы и всех сразу на ЧМ отправить. За полгода, может, успеют турнир провести. Зато сколько рекордов побьют в матчах с Кирибатями и Лесотами...
Romeo 123
1779409435
А в 2034 можно 120 сборных
рылы
1779410654
только за! чемпионат мира - это чемпионат МИРА, а не отдельных привилегированных сборных. хозяева больше заработают, больше стадионов построят. для болельщиков из небольших стран появится возможность съездить на турнир и поболеть за своих (условная беларусь, например). больше матчей - больше ставок, больше предсказуемых исходов. букмекеры и я одобряем. добавится лишь стадия 1/16, вместо 1/8 - но так она уже и так добавлена, в варианте с 48 сборными. по времени такой ЧМ будет всего на несколько дней длиннее обычного. россия, кстати, точно гарантирует себе выход при таком раскладе. + не будет трэша, когда команды со вторых мест в отборочных мешаются с командами лиги наций, разыгрывают одну путёвку на четверых, где всех в итоге обставляют шведы из лиги наций, которые в отборе набрали всего 2 очка - а хо_хлы, албаняне и поляки остаются дома.
Urtíсa
1779414718
Да чего уж там.В мире насчитывается 195 независимых государств.Даешь 195 сборных.😁
subbotaspartak
1779415910
Да... Трудно будет пробиться...
Император 1
1779423739
Не надо!
Skull_Boy
1779426721
Комментарий удален пользователем
k611
1779427086
Бред.
Plyash
1779428708
Жадны до прибыли ребята из ФИФА во главе с инфатильным идиотом Инфантино . Глупости человеческой нет предела . За 96 лет Чемпионами Мира становились лишь 8 государств -- Уругвай , Германия(ФРГ) , Англия , Италия , Бразилия , Аргентина , Франция , Испания . Козлу понятно , что новичка к этому списку в ближайшее время не прибавится . Так зачем же нам смотреть остальную , извините , шушеру из 60-команд , теряя интерес к ЧМ и время ? Понятное дело -- что бы чиновничья ФИФА богатела . Интриги не прибавится . Когда мяса слишком много , почему-то хочется рыбки . . Застрелись , Инфантино .
TomskFan
1779430463
32 было самое зб.... че творят нечести
