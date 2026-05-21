Нагельсман ответил, будет ли Нойер основным вратарем сборной Германии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прояснил роль Мануэля Нойера, вызванного на ЧМ-2026.
40-летний вратарь «Баварии» попал в окончательную заявку команды на предстоящий чемпионат мира.
«Да, мы рассчитываем на Нойера как на первого номера. Всем известно, какой аурой он обладает и какой вклад вносит в игру команды. Ману подтвердил готовность сыграть на еще одном турнире.
Мы планируем использовать его в качестве основного вратаря с пониманием того, что в лице Оли Бауманна у нас есть запасной вариант мирового уровня. Решение принято – и, на мой взгляд, оно абсолютно верное.
Реакция Бауманна? Еще в марте мы сообщили Оли, что провели переговоры с Ману. В конечном счете это решение стало для Оли ударом. Такое не может быть приятной новостью.
Разумеется, реакция Оли не была такой: «А, ну ладно, тренер, без проблем». Конечно, наши отношения немного пострадали – ведь когда сообщаешь подобные новости, этого не избежать», – сказал Нагельсман.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Германии попала в одну группу с Кот-д'Ивуаром, Эквадором и Кюрасао.