Нагельсман ответил, будет ли Нойер основным вратарем сборной Германии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прояснил роль Мануэля Нойера, вызванного на ЧМ-2026.

40-летний вратарь «Баварии» попал в окончательную заявку команды на предстоящий чемпионат мира.

«Да, мы рассчитываем на Нойера как на первого номера. Всем известно, какой аурой он обладает и какой вклад вносит в игру команды. Ману подтвердил готовность сыграть на еще одном турнире.

Мы планируем использовать его в качестве основного вратаря с пониманием того, что в лице Оли Бауманна у нас есть запасной вариант мирового уровня. Решение принято – и, на мой взгляд, оно абсолютно верное.

Реакция Бауманна? Еще в марте мы сообщили Оли, что провели переговоры с Ману. В конечном счете это решение стало для Оли ударом. Такое не может быть приятной новостью.

Разумеется, реакция Оли не была такой: «А, ну ладно, тренер, без проблем». Конечно, наши отношения немного пострадали – ведь когда сообщаешь подобные новости, этого не избежать», – сказал Нагельсман.