Опубликован состав сборной Германии на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Германии определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В итоговый состав вошли 26 футболистов. Среди них 40-летний вратарь Мануэль Нойер, чье участие в турнире было под вопросом.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»);

Защитники: Вальдемар Антон («Боруссия Д»), Нико Шлоттербек («Боруссия Д»), Йозуа Киммих («Бавария), Джонатан Та («Бавария»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Малик Тиав («Ньюкасл»);

Полузащитники: Леон Горецка («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Леннарт Карл («Бавария), Джейми Левелинг («Штутгарт»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Вирц («Ливерпуль»), Феликс Нмеча («Боруссия Д»), Надием Амири («Майнц»), Лерой Сане («Галатасарай»), Паскаль Гросс («Брайтон»);

Нападающие: Кай Хаверц («Арсенал»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Джамал Мусиала («Бавария»), Максимилиан Байер («Боруссия Д»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл»).