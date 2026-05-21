Орлов дал совет Батракову по переезду в Европу

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Батракова в один из европейских клубов.

– Я так понимаю, что есть трансферы в РПЛ, о которых мы не знаем. Например, про Батракова говорят, что он уже попрощался с «Локомотивом». Куда? В ЦСКА?

– Да нет… Он только в Европу поедет. Не надо ему [в ЦСКА]. Но я бы на его месте ещe год поиграл в «Локомотиве». Ему обрасти мышцами надо, чтобы у него не получилась история Захаряна. И вот Аршавин поехал [в «Арсенал»], уже засветившись в Европе, и Матвей Сафонов тоже. И это правильно! Миранчук поехал чуть раньше и сидел в запасе…

Батракову надо окрепнуть. По пониманию игры [хорош], удар у него поставлен, он лидер. Но ему нужно больше сил физических.