Аршавин сказал, чего не хватило для титула «Краснодару»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о выступлении «Краснодара» в минувшем сезоне в РПЛ.

– Что вообще можно сказать о «Краснодаре»? Чего им не хватило в этом сезоне?

– Да им всего хватало. Наверное, чуть класса футболистов не хватало в определенных эпизодах, и везения. Подними Боселли мяч на 30 сантиметров выше, или ударил бы Кевин Ленини чуть левее или правее [в матче с «Динамо»]. Вот тебе победа 2:1.