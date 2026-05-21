Аршавин сказал, чего не хватило для титула «Краснодару»

Сегодня, 09:02
11

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о выступлении «Краснодара» в минувшем сезоне в РПЛ.

– Что вообще можно сказать о «Краснодаре»? Чего им не хватило в этом сезоне?

– Да им всего хватало. Наверное, чуть класса футболистов не хватало в определенных эпизодах, и везения. Подними Боселли мяч на 30 сантиметров выше, или ударил бы Кевин Ленини чуть левее или правее [в матче с «Динамо»]. Вот тебе победа 2:1.

  • «Быки» заняли 2-е место с 66 очками, отстав от «Зенита» на 2 балла.
  • Сезоном ранее «Краснодар» завоевал чемпионский титул.

TomskFan
1779343453
денег им не хватило и связей что есть у зенита)
Skull_Boy
1779344136
Денег и фарм-клубов для копилки очков
Сергей-Куприянов-vkontakt
1779344214
Комментарий удален пользователем
Иван Петров 1986
1779344617
Им не хватило победы над блохастыми в личной встрече.
Литейный 4 (returned)
1779351763
Мало их тащили видать. Надо было как свинарню тащить. А так недотащили. Гыгыгы
Argon
1779351799
Если бы да кабы ... . Все это через неделю забудется. Обидное второе место. Но зато какой у нас теперь чемпионат! До последнего тура идет борьба. Не то, что раньше при гегемонии Зенита.
Fju-2
1779352450
Провёл глобальное аналитическое исследование и выяснил, что Краснодару не хватило 3-ёх очков.)
Бумбраш
1779357511
Аршавин сказал, чего не хватило для титула «Краснодару» :"газпёма"
