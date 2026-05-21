Аршавин сказал, чего не хватило для титула «Краснодару»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о выступлении «Краснодара» в минувшем сезоне в РПЛ.
– Что вообще можно сказать о «Краснодаре»? Чего им не хватило в этом сезоне?
– Да им всего хватало. Наверное, чуть класса футболистов не хватало в определенных эпизодах, и везения. Подними Боселли мяч на 30 сантиметров выше, или ударил бы Кевин Ленини чуть левее или правее [в матче с «Динамо»]. Вот тебе победа 2:1.
- «Быки» заняли 2-е место с 66 очками, отстав от «Зенита» на 2 балла.
- Сезоном ранее «Краснодар» завоевал чемпионский титул.
Источник: «Матч ТВ»