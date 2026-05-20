Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Березуцкий – о голе «Динамо Мх» в ворота «Урала»: «Вижу, что его не было»

Березуцкий – о голе «Динамо Мх» в ворота «Урала»: «Вижу, что его не было»

Вчера, 21:46
5

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий согласился с мнением президента клуба Григория Иванова о возможной судейской ошибке в первом переходном матче за право выступать в РПЛ против «Динамо Мх».

  • Махачкалинцы выиграли в Екатеринбурге со счетом 1:0.
  • Единственный гол на 5-й минуте забил Миро.
  • Есть вероятность, что мяч не пересек линию ворот.
  • Ответная встреча в Каспийске пройдет в субботу, 23 мая.

«Я видел повтор и был спокоен, потому что гола нет. Возможно, я плохо вижу. Но когда хожу к окулисту, вроде все нормально. Я вижу, что гола не было. Возможно, я ошибаюсь, но это тоже допустимо.

Любой команде РПЛ будет тяжело играть против такой обороны. Если вы посмотрите предыдущий матч «Спартака» с «Динамо Мх», то там у красно‑белых тоже особо моментов не было.

В ответной игре по большому счету надо играть вперед и надеяться, что количество перейдет в качество», – сказал Березуцкий.

Еще по теме:
ЦСКА посоветовали тренерский штаб, который зайдeт всем 5
Экс-игрок ЦСКА назвал российского тренера, который выступил бы лучше Челестини
«Как мальчишка»: Пономарев уличил Березуцкого в несолидности 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Динамо Мх Урал Березуцкий Василий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1779302956
У Березуцкого с Ивановым одни очки на двоих?
Ответить
DeStar
1779310272
да выйдите, еще беспонтовых навесов штук 40 сделаете и ок))если навесы это все на что способна команда... то это вина не "автобуса" или защиты, а просто мозгов нет у команды. Тем более это не зенит какой а всего лишь махачкала, уровень 11 класса какой нибудь школы , а вы даже против них не смогли ничего кроме навесов и то с точностью процентов 10
Ответить
Vratarь
1779310716
Такой ракурс на повторах, что только домысливать можно. Ничего не понятно, ни в чью сторону.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1779334721
Если очки не помогают,нужно бинокль одевать,чистый гол
Ответить
Garrincha58
1779341902
Был не был просто обе команды выше на голову команд из Превой лиги рано им ещё в РПЛ. А так то жаль волгоградцев стадион(пришло 34 тыс) в Москве на многие матчи приходят в два раза меньше. Что мешает создать крепкую команду за то всякие Родины без стадиона играть будут да и Акрон тоже. В прошлом году Черноморец зарубили и теперь потеряли команду жаль что у нас всё происходит не честно.
Ответить
Главные новости
В «Ливерпуле» определились с заменой для Слота
18:33
ВидеоЛапочкин прокомментировал скандальный гол в ворота «Урала»
17:55
3
Смолов – о друзьях: «Половина сторчалась, половина отсидела»
17:37
3
Тренер ЦСКА Игдисамов может возглавить другую команду РПЛ
17:23
3
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
16:46
2
Опубликован состав сборной Сенегала на ЧМ-2026
16:19
1
В «Ливерпуле» изменили решение по будущему Слота
15:56
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Холанд отреагировал на чемпионство «Арсенала»
14:59
Все новости
Все новости
Губерниев назвал российский клуб, в котором ждут Кокорина
16:59
Депутат Милонов предостерег «Динамо» от непорядочного решения
16:30
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
14:45
11
Газзаев одним словом описал чемпионство «Зенита»
14:29
6
Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в турецкий клуб
13:54
Аршавин назвал фактор, который повлиял на «Краснодар» в борьбе за титул в РПЛ
13:45
Агент Батракова пообщался с представителем «ПСЖ»
13:36
Клуб РПЛ заявил об интересе к Кокорину
13:25
4
Газзаев предложил новый лимит в РПЛ
13:14
2
«Зенит» потратит до 50 миллионов на новичков и нацелился на 3 россиян и 3 бразильцев
13:03
18
Иванов – о засчитанном голе в ворота «Урала»: «Судья совершил роковую ошибку»
12:37
1
Названа позиция, на которую «Спартак» летом будет искать новичков в первую очередь
12:28
2
Аршавин – о «Зените»: «В концовке сезона счастье привалило»
12:14
1
Орлов дал совет Батракову по переезду в Европу
11:58
3
Стало известно, может ли Оздоев вернуться в РПЛ
11:30
1
Семин сказал, способны ли «Зенит» и «Краснодар» соперничать с клубами Европы
10:53
5
У Джикии появился вариант в РПЛ
10:42
3
Черчесов – о лимите: «Не ужесточение, а корректировка»
10:20
1
Аршавин высказался о будущем Ерохина в «Зените»
09:57
1
Селихов – о засчитанном голе «Динамо Мх»: «Это наш колхоз»
09:42
8
Аршавин сказал, чего не хватило для титула «Краснодару»
09:02
11
Назван российский игрок, которого «Зенит» может приобрести на замену Мостовому
08:15
8
Мажич признал судейскую ошибку в 30-м туре РПЛ
01:35
7
«Динамо» отвергло требование Шварца
01:26
7
В «Спартаке» раскрыли прозвище Помазуна
01:19
9
Дзюба посвятил победу «Акрона» над «Ротором» уволенному тренеру: «Его очень не хватает»
00:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 