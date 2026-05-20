Березуцкий – о голе «Динамо Мх» в ворота «Урала»: «Вижу, что его не было»

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий согласился с мнением президента клуба Григория Иванова о возможной судейской ошибке в первом переходном матче за право выступать в РПЛ против «Динамо Мх».

Махачкалинцы выиграли в Екатеринбурге со счетом 1:0.

Единственный гол на 5-й минуте забил Миро.

Есть вероятность, что мяч не пересек линию ворот.

Ответная встреча в Каспийске пройдет в субботу, 23 мая.

«Я видел повтор и был спокоен, потому что гола нет. Возможно, я плохо вижу. Но когда хожу к окулисту, вроде все нормально. Я вижу, что гола не было. Возможно, я ошибаюсь, но это тоже допустимо.

Любой команде РПЛ будет тяжело играть против такой обороны. Если вы посмотрите предыдущий матч «Спартака» с «Динамо Мх», то там у красно‑белых тоже особо моментов не было.

В ответной игре по большому счету надо играть вперед и надеяться, что количество перейдет в качество», – сказал Березуцкий.