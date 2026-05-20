Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо»

Александр Мостовой высказался о возможном назначении Сандро Шварца в «Динамо».

– Учитывая, что Ролан Гусев неплохо справился весной в «Динамо», стоит ли его менять на Шварца?

– На самом деле я так устал от всех этих перестановок, что уже до смешного доходит. Иногда даже кричать хочется. Футбол – это самый высокооплачиваемый вид спорта, малино‑клубничное место, все хотят как можно быстрее заработать. Получится у тренера – все будут кричать «ура». Не получится – зато денег заработал и уехал. Все решается в пользу тех, у кого с кем дружба. У нас уже дошло до того, что люди, которые не играли никогда в футбол, стоят на бровке и руководят командой. Это ужас. И когда ты говоришь им правду, они умудряются что‑то тебе отвечать…

Представьте, если я сейчас встану на бровку в гандболе или в хоккее, в который я всю жизнь играю и при этом хорошо, мне сразу скажут: «А как так возможно, Александр?» Мне кажется, что при таком вопросе мне самому станет стыдно. Но в футболе его нет.

Приедет Шварц? Пусть приезжает. Не приедет, оставят Гусева или другого найдут. «Динамо» без тренера не останется, да и в футбол играют футболисты.