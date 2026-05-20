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Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»

20 мая, 16:30
1

Олег Кононов высказался об уходе с поста главного тренера «Торпедо». Московский клуб сегодня объявил об отставке специалиста.

«Хочу поблагодарить болельщиков «Торпедо» за поддержку в течение сезона, который получился непростым для всех нас.

Желаю клубу удачи и скорейшего возвращения в российскую Премьер-лигу!» – написала пресс-служба «Торпедо».

  • «Торпедо» финишировал в Первой лиге на девятом месте.
  • С перерывом Кононов тренировал «Торпедо» с 2024 года.
  • В 2018-2019 годах тренер возглавлял «Спартак».

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Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Торпедо Кононов Олег
Комментарии (1)
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Semenycch
1779284286
Нечего делать в премьер лиге! В премьер лиге и так чересчур много московских команд, некоторые из них давно нужно расформировать.
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