Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»

Олег Кононов высказался об уходе с поста главного тренера «Торпедо». Московский клуб сегодня объявил об отставке специалиста.

«Хочу поблагодарить болельщиков «Торпедо» за поддержку в течение сезона, который получился непростым для всех нас.

Желаю клубу удачи и скорейшего возвращения в российскую Премьер-лигу!» – написала пресс-служба «Торпедо».