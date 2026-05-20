Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»

Олег Кононов высказался об уходе с поста главного тренера «Торпедо». Московский клуб сегодня объявил об отставке специалиста.
«Хочу поблагодарить болельщиков «Торпедо» за поддержку в течение сезона, который получился непростым для всех нас.
Желаю клубу удачи и скорейшего возвращения в российскую Премьер-лигу!» – написала пресс-служба «Торпедо».
- «Торпедо» финишировал в Первой лиге на девятом месте.
- С перерывом Кононов тренировал «Торпедо» с 2024 года.
- В 2018-2019 годах тренер возглавлял «Спартак».
Источник: телеграм-канал «Торпедо»