Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»

Инсайдер Владислав Гурджи раскрыл причину отставки главного тренера «Торпедо» Олега Кононова.

«Вместе с Олегом Кононовым из «Торпедо» уйдет весь тренерский штаб.

Друзья подсказывают, что причина ухода – конфликт между Кононовым и новым генеральным директором команды Владимиром Леонченко. Выяснилось, что разногласия продолжались больше месяца. Леонченко не устраивало, что Кононов де-факто был вторым человеком в клубе.

Тем не менее, новость стала неожиданной даже для главного тренера. Все было объявлено только вчера», – написал источник.