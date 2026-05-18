Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»

Инсайдер Владислав Гурджи раскрыл причину отставки главного тренера «Торпедо» Олега Кононова.
«Вместе с Олегом Кононовым из «Торпедо» уйдет весь тренерский штаб.
Друзья подсказывают, что причина ухода – конфликт между Кононовым и новым генеральным директором команды Владимиром Леонченко. Выяснилось, что разногласия продолжались больше месяца. Леонченко не устраивало, что Кононов де-факто был вторым человеком в клубе.
Тем не менее, новость стала неожиданной даже для главного тренера. Все было объявлено только вчера», – написал источник.
- «Торпедо» финишировал в Первой лиге на девятом месте.
- С перерывом Кононов тренировал «Торпедо» с 2024 года.
- В 2018-2019 годах тренер возглавлял «Спартак».
Источник: телеграм-канал Владислава Гурджи