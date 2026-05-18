Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»

18 мая, 22:39
2

Инсайдер Владислав Гурджи раскрыл причину отставки главного тренера «Торпедо» Олега Кононова.

«Вместе с Олегом Кононовым из «Торпедо» уйдет весь тренерский штаб.

Друзья подсказывают, что причина ухода – конфликт между Кононовым и новым генеральным директором команды Владимиром Леонченко. Выяснилось, что разногласия продолжались больше месяца. Леонченко не устраивало, что Кононов де-факто был вторым человеком в клубе.

Тем не менее, новость стала неожиданной даже для главного тренера. Все было объявлено только вчера», – написал источник.

  • «Торпедо» финишировал в Первой лиге на девятом месте.
  • С перерывом Кононов тренировал «Торпедо» с 2024 года.
  • В 2018-2019 годах тренер возглавлял «Спартак».

Источник: телеграм-канал Владислава Гурджи
Россия. PARI Первая лига Торпедо Кононов Олег
Комментарии (2)
Vratarь
Vratarь
А смеяться можно? Или лучше забыть про "Торпедо".
aldo conte
aldo conte
Чиновничий беспредел. Тренер должен давать результат, если его нет, ему указывают на дверь. Но бывает и так, как случилось с Кононовым. Ленченко всего лишь гендиректор, такой же наёмный работник, как и тренер. Был бы хозяином клуба, тогда другое дело.
Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»
18 мая
2
