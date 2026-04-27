Определились 3 клуба, которые финишируют в топ-4 ФНЛ

Сезон в Первой лиге близится к завершению. Определились три команды, которые точно не опустятся ниже четвертой строчки.
Речь о «Факеле», «Урале» и «Родине». Каждая из этих команд сыграет как минимум в переходных матчах за место в РПЛ.
- Сейчас в Первой лиге лидирует «Факел». Преимущество над идущим третьим «Уралом» составляет два очка, но у воронежцев матч в запасе.
- Второе место занимает московская «Родина». Она выше «Урала» на одно очко. Екатеринбуржцев тренирует Василий Березуцкий.
- Четвертую строчку сейчас занимает волгоградский «Ротор» под руководством Дмитрия Парфенова. Идущий пятым костромской «Спартак» отстает на четыре очка.
Источник: «Бомбардир»