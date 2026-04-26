Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ахматом»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал победу над «Ахматом».
«Зенит» очень просто завладел преимуществом в два гола. На классе играл первый тайм и вообще не давал «Ахмату» мяч. А во втором тайме «Зенит» просто думал о том, чтобы не пропустить, а если повезет – забить», – сказал Аршавин.
- «Зенит» победил «Ахмат» со счетом 2:0 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
- Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.
- Петербуржцы набрали 59 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.
Источник: «Матч ТВ»