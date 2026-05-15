  • Аршавин назвал «Спартак» фаворитом в суперфинале Кубка против «Краснодара»

Аршавин назвал «Спартак» фаворитом в суперфинале Кубка против «Краснодара»

Вчера, 09:37
14

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о составе «Спартака»

«Зобнин очень классно играет и хорошо проводит эту весну. Мне кажется, в последний раз он так играл во время чемпионата мира в России в 2018 году. Плюс Карседо перевел Литвинова в опорную зону. Все другие тренеры ерзали туда‑сюда, но в итоге скатывались к решению, что Литвинов будет играть центрального защитника.

У «Спартака» есть проблема с нападающими. Хотя я считаю Угальде хорошим форвардом, но у него тоже были отрезки, когда он не забивал.

Еще я вижу проблему в расположении Жедсона. Карседо ставит его правым или левым защитником, но это точно в долгую не прокатит. Да и не думаю, что Жедсон этим доволен. Нужно будет искать ему позицию в середине поля, а ее как таковой и нет. Потому что Маркиньос слева хорош, Солари справа тоже вписывается в стилистику, в центре – Умяров и Литвинов, плюс Барко. Как бы Жедсону, когда места‑то нет?

Но в целом у «Спартака» игра вяжется. То есть ребята комбинационно играют. Понятно, что в каком‑то матче лучше, в каком‑то хуже, но комбинации проходят. Пока работа проделана хорошая, «Спартак» неплохо проводит весну. Для меня они – фавориты Кубка России в финале с «Краснодаром», – сказал Аршавин.

  • «Спартак» с 51 очком после 29 туров занимает 4-е место в РПЛ. Он отстает на 2 очка от «Локомотива».
  • Суперфинал FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар» пройдет 24 мая.

Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Аршавин Андрей
Литейный 4 (returned)
1778827950
С такими высококвалифицированными провокаторами как Кордоба и Сперцян хрякам будет тяжело. Гыгыгы
vasykrasnovich
1778828341
Cleaner
1778829787
ЧИПСОЕД стебется над Спартаком...)))
Argon
1778834692
Спартак играет дома. В этом будет его преимущество.
СильныйМозг
1778836537
Игра будет тяжелой, оба клуба не экономят на судьях!
СильныйМозг
1778839897
При этом же, игра будет ровна, играют 2 говна.
Everest13
1778844289
Напомните как Спартак сыграл с Краснодаром последние две игры? Что то поменяется? Играть то он может , но пропускать голы ещё больше умеет... Максименко был хорошо в двух трёх матчах, в остальных промолчу... Ну если Аршавин говорит то да, Краснодар проиграет со счётом примерно 0:3))) Ну а если посерьезному игра будет интересной))) ждём-с...
