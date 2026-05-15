Аршавин назвал «Спартак» фаворитом в суперфинале Кубка против «Краснодара»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о составе «Спартака»

«Зобнин очень классно играет и хорошо проводит эту весну. Мне кажется, в последний раз он так играл во время чемпионата мира в России в 2018 году. Плюс Карседо перевел Литвинова в опорную зону. Все другие тренеры ерзали туда‑сюда, но в итоге скатывались к решению, что Литвинов будет играть центрального защитника.

У «Спартака» есть проблема с нападающими. Хотя я считаю Угальде хорошим форвардом, но у него тоже были отрезки, когда он не забивал.

Еще я вижу проблему в расположении Жедсона. Карседо ставит его правым или левым защитником, но это точно в долгую не прокатит. Да и не думаю, что Жедсон этим доволен. Нужно будет искать ему позицию в середине поля, а ее как таковой и нет. Потому что Маркиньос слева хорош, Солари справа тоже вписывается в стилистику, в центре – Умяров и Литвинов, плюс Барко. Как бы Жедсону, когда места‑то нет?

Но в целом у «Спартака» игра вяжется. То есть ребята комбинационно играют. Понятно, что в каком‑то матче лучше, в каком‑то хуже, но комбинации проходят. Пока работа проделана хорошая, «Спартак» неплохо проводит весну. Для меня они – фавориты Кубка России в финале с «Краснодаром», – сказал Аршавин.