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  • Колыванов прокомментировал приближающийся уход Барко из «Спартака»

Колыванов прокомментировал приближающийся уход Барко из «Спартака»

Вчера, 18:01
5

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из «Спартака».

Барко запросил уход в аренду в аргентинский клуб, чтобы быть поближе к дочери.

«Может, Барко и не вернeтся через сезон. А «Спартак» может кого-то приобрести поинтереснее. Барко же не может просто так уйти. За него тоже должны что-то заплатить. Но история непонятная. Ты же в команде, а просишь уйти.

Барко – интересный игрок, один из лидеров в середине поля. В случае ухода надо искать замену, без него будет сложно», – сказал Колыванов.

  • В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Волгарь Спартак Барко Эсекьель Колыванов Игорь
Комментарии (5)
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NewLife
1780759595
Если что и приближается у Колыванова - это деменция, а у редакторов Бомбардира все признаки слабоумия уже налицо😀
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...уефан
1780760139
...дневальный, я конечно тебя понимаю, но всё равно, я твою клаву топтал, вместе с твоими пальцами на ней!...
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ySS
1780760302
Будет большой потерей, если уедет или начнёт "венделить" оставаясь.
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САДЫЧОК
1780760551
Никуда он не уйдет. Агенты и прихвостни раздувают на ровном месте.
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