Колыванов прокомментировал приближающийся уход Барко из «Спартака»

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из «Спартака».

Барко запросил уход в аренду в аргентинский клуб, чтобы быть поближе к дочери.

«Может, Барко и не вернeтся через сезон. А «Спартак» может кого-то приобрести поинтереснее. Барко же не может просто так уйти. За него тоже должны что-то заплатить. Но история непонятная. Ты же в команде, а просишь уйти.

Барко – интересный игрок, один из лидеров в середине поля. В случае ухода надо искать замену, без него будет сложно», – сказал Колыванов.