Игрока Ирака Хуссейна 7 часов допрашивали по прибытии в США

Нападающий сборной Ирака Аймен Хуссейн не без приключений попал на территорию США по прибытии вместе с командой в аэропорт Чикаго.

Пограничники семь часов допрашивали Хуссейна. Он подвергся административным и проверочным процедурам.

Известно, что в 2008 году отец Хуссейна погиб, проходя службу в армии и участвуя в операциях против «Аль-Каиды»*.

Спустя шесть лет брат футболиста был похищен боевиками Исламского государства* и с тех пор считается пропавшим без вести.

Хуссейн выступает в Катаре за «Аль-Вакру».

Ирак сыграет в группе с Норвегией, Сенегалом и Францией.

Турнир в США, Канаде и Мексике стартует 11 июня.

* – террористические организации, деятельность которых запрещена в РФ.