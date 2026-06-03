Стало известно, почему Умяров не перейдет в «Севилью»

Полузащитника «Спартака» Наиля Умярова не будет в «Севилье».
Об этом заявил журналист испанской спортивной газеты AS Хосе Антонио Эспина.
«Ничего не слышал о реальном интересе «Севильи» к этому игроку. Полноценный трансфер Умярова в «Севилью» невозможен – у клуба нет денег на новых футболистов. Максимум, который они сейчас могут себе позволить на покупку игрока, – 1 миллион евро.
Не думаю, что это реалистично в данном случае, если у Умярова есть действующий контракт. «Севилья» сейчас рассматривает только свободных агентов и варианты с арендой», – сказал Эспина.
- В прошлом сезоне Умяров провел за красно-белых 39 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.
- Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года. Футболист в московском клубе с января 2019 года.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7,5 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»