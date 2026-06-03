Стало известно, почему Умяров не перейдет в «Севилью»

Полузащитника «Спартака» Наиля Умярова не будет в «Севилье».

Об этом заявил журналист испанской спортивной газеты AS Хосе Антонио Эспина.

«Ничего не слышал о реальном интересе «Севильи» к этому игроку. Полноценный трансфер Умярова в «Севилью» невозможен – у клуба нет денег на новых футболистов. Максимум, который они сейчас могут себе позволить на покупку игрока, – 1 миллион евро.

Не думаю, что это реалистично в данном случае, если у Умярова есть действующий контракт. «Севилья» сейчас рассматривает только свободных агентов и варианты с арендой», – сказал Эспина.