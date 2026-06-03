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Стало известно, почему Умяров не перейдет в «Севилью»

Вчера, 17:54
11

Полузащитника «Спартака» Наиля Умярова не будет в «Севилье».

Об этом заявил журналист испанской спортивной газеты AS Хосе Антонио Эспина.

«Ничего не слышал о реальном интересе «Севильи» к этому игроку. Полноценный трансфер Умярова в «Севилью» невозможен – у клуба нет денег на новых футболистов. Максимум, который они сейчас могут себе позволить на покупку игрока, – 1 миллион евро.

Не думаю, что это реалистично в данном случае, если у Умярова есть действующий контракт. «Севилья» сейчас рассматривает только свободных агентов и варианты с арендой», – сказал Эспина.

  • В прошлом сезоне Умяров провел за красно-белых 39 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.
  • Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года. Футболист в московском клубе с января 2019 года.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7,5 млн евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Севилья Умяров Наиль
Комментарии (11)
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...уефан
1780498652
...деньгов нет? Идите нахер!...
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рылы
1780499524
то есть, рамос покупает севилью за 450 лямов - и у них нет денег на трансферы? в чём прикол тогда вкладываться в проект, который не принесёт денег?
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JIEGEHDA
1780500040
Стало известно почему Умяров не перейдет в Севилью Причина : Севилья не интересуется и не хочет недоигроков
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САДЫЧОК
1780501452
Не перейдёт-потому что они его не рассматривают и не знают кто это! Агент лжец!
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k611
1780502572
По той же причине что условный Кузьма Стекляшкин не станет президентом США, потому что это был информационный бред изначально...
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Прокс
1780503007
чМошник всегда сидит в свинарне!!!
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oyabun
1780506479
"..а почему Неуловимого Джо никто поймать не может? Да потому что он нахрен никому не нужен.."
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alefreddy
1780508041
опустили ниже плинтуса
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Cleaner
1780508918
На 1 миллион евро можно штуки ТРИ умяровых купить. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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