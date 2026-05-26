Игроки «Краснодара» провоцировали фанатов «Спартака» во время суперфинала

Футболисты «Краснодара» вызывающе себя вели по ходу суперфинала FONBET Кубка России против «Спартака».
Об этом рассказал присутствовавший на стадионе юрист, агент Антон Смирнов.
«Сперцян и Кривцов после забитых пенальти вели себя по-хамски по отношению к спартаковским трибунам, провоцировали их. Получили на выходе поражение и обосрались.
73 000 на трибунах, которые были почти полностью красно-белыми.
Только «Спартак» имеет в России такую поддержку. Больше никто», – написал Смирнов.
- «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова